Весь світ шокувала крадіжка українського металу: Всесвітня асоціація виробників сталі Worldsteel припинила співробітництво із російськими металургами

Росію вигнали із чергової світової організації – тепер металургійної / Фото: Колаж: Сьогодні

Всесвітня асоціація виробників сталі Worldsteel призупинила членство російських асоціацій та компаній у цій організації. Таке рішення було ухвалене внаслідок введених ЄС санкцій через збройну агресію Росії проти України.

"Попри те, що Worldsteel не є політичною організацією і має у своєму складі представників усіх без винятку металургійних країн світу, нещодавні зміни у законодавстві Європейського Союзу щодо санкцій проти Росії внаслідок військової агресії останньої в Україні, що набирають чинності з 16 червня 2022 року, не дозволяють продовжувати будь-які відносини з російською стороною щодо обміну інформацією та участі у спільних заходах", — повідомляється у листі керівництва Worldsteel до членів асоціації.

Голова ОП Укрметалургпром Олександр Каленков привітав це рішення — адже, за його словами, російські сталевари фактично спонсорували знищення "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча бомбардувальниками і "градами", а також продовжують фінансувати масові вбивства мирних українців та інші злочини окупантів на нашій землі.

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"Знаю, що багатьох наших колег зі всього світу шокували і відеокадри, на яких російські загарбники зухвало крадуть і вивозять у невідомому напрямку український металопрокат із захоплених портів Маріуполя. Металопрокат, що був виготовлений на тих же, розтрощених російською зброєю заводах", – наголосив Каленков.

"Укрметалургпром від початку війни неодноразово звертався до Всесвітньої асоціації із закликом розірвати відносини із металургами країни-агресора. Наше об'єднання українських підприємств ГМК призупиняло участь в Worldsteel, допоки там перебувають росіяни", – нагадав він.

Як відомо, до Ростова вирушило вже третє судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом. Про всі свої крадіжки Росія розповідає у федеральних новинах.

У свою чергу "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча звернулися до Офісу генерального прокурора із проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів, які крадуть металопродукцію з Маріуполя. Підприємства також надали докази, що свідчать про те, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять із порту продукцію. Такий грабіж є порушенням ст.185 та 186 Кримінального кодексу.