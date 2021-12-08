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Власна торгова марка в супермаркетах Києва: де найкращий вибір та вигідні ціни на продукти (дослідження)

Ліліана Григорак
8 грудня, 10:03
Дізнайтеся, де пропонують мінімальні ціни, а де маніпулюють лейблом "власна торгова марка"

Власна торгова марка в супермаркетах Києва / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Life Сьогодні обійшов п'ять найпопулярніших супермаркетів столиці: "АТБ", Novus, "Ашан", METRO та "Сільпо". І розповість, де пропонують найбюджетніші ціни на 21 популярний продукт власної торгової марки (ВТМ).

Дізнайтеся, який із супермаркетів став фаворитом і вразив нас асортиментом. І чому низька ціна на продукти ВТМ – це не ознака низької якості.

Спойлер: раніше ви переплачували за якісні продукти, але після прочитання статті почнете економити.

Чому власна торгова марка – must try?

Придбання продуктів ВТМ, виготовлених торговою мережею, можливість заощадити і купити якісний товар. За даними Deloitte, 60% бюджету українці витрачають на харчові продукти. Часто "ведуться" на бренди та їхні тренди, придумані великими корпораціями.

Купуючи такий товар, люди викладають гроші за маркетинг, а не за сам продукт. Не здогадуючись, що заплатили зайве, скажімо, не за склад екошоколаду, а рекламу продукту.

Купив підтвердив, що реклама спрацювала. Бо став дегустатором шоколаду, який другий тиждень рекламують на ТВ. За даними Deloitte, 64% українців піддаються впливові бренду, коли наповнюють кошик у магазині.

Продукти ВТМ не потребують реклами. Бо його головні PR-спеціалісти та маркетологи – це покупці, які споживають товар та діляться відгуками з друзями. Чули про "народний телеграф"? Він і є рушієм просування ВТМ.

Всі гроші світу на рекламу своїх харчів ВТМ торгові мережі не витрачають. Бо основна мета зробити продукт, який полюбить народ після першої дегустації. Ну і, звісно, зберегти його прийнятну ціну та якість.

Чому продукти ВТМ дешевші в порівнянні з товарами відомих брендів?

ВТМ-продукція в Україні з’явилася на початку 2000 років, але найбільш популярною стала під час кризи в 2008-му і на старті пандемії. До слова, про ковід: люди хотіли бюджетно харчуватися та економити, але водночас не відмовляти собі в смачній їжі. "Інсайтом" стали ВТМ-продукти. І продаж ВТМ зріс на 16%.

Через приємну ціну поширився міф, що лінійки ВТМ-товарів неякісні. Мовляв, "дешева рибка – погана юшка". Але не в цьому випадку. Мінімальний прайс ВТМ-продукції обумовлений відсутністю витрат на масову рекламу. І кошти направлені на вибір якісної сировини, а не на маркетингові операції.

Nielsen Україна дослідила, що понад 50% українців готові харчуватися тільки продуктами ВТМ. 16% опитаних не змінять своєї думки, навіть якщо зароблятимуть більше.

Хіба це не аргумент, що ВТМ-продукти варті, щоб їх спробувати? Головне вибрати супермаркет із великим асортиментом товарів і приємними цінами. Бо наповнення продуктового кошика в торговому залі має приносити задоволення.

Розпочнемо з вибору риби

Хто відмовиться від свіжого слайсу копченої форелі на сніданок? Та ще й коли такий прийнятний цінник – це ж ВТМ.

Найбюджетнішу форель серед п'яти супермаркетів пропонують в "Ашані" ₴85 (120 г). Приємний прайс також у Novus ₴99,99 (90 г) та "АТБ", де за ₴120,90 купите 180 г продукту. У "Сільпо" цінник найвищий, бо там за 100 г заплатите ₴116.

/ Фото: Сьогодні

У METRO аналогічного продукту ми не знайшли. По нього доведеться їхати в інший магазин, якщо хочеться придбати саме ВТМ. Як і за копченою горбушею – її теж немає.

Найприйнятніша ціна на горбушу в "Ашані" ₴32,90 (100 г), а також у Novus ₴44,99 (90 г). У "Сільпо" прайс майже вдвічі більший, ніж у Novus, однак як і кількість продукту – ₴104 (180 г). В "АТБ" такої позиції від ВТМ не знайдете.

Економні покупці беруть не копчену горбушу чи форель, а заморожений хек. Ідеально на вечерю посмажити і з гарніром подати. Але знайшли цю рибу від ВТМ лише в Novus. Її ціна – ₴99,99 (за 900 г).

Хек в Novus – ₴99,99

Ті, кому набридла риба, шукають корисні аналоги. Наприклад, печінку тріски. Найдешевше купите її в Novus₴39,99 (121 г). У METRO пропонують за ₴46,90, але й вага продукту менша (115 г). В "АТБ" ₴49,20, а вага аналогічна тій, що в Novus, – 121 г.

У "Сільпо" знову пропонують найдорожчий ВТМ-продукт – ₴51,99 (121 г), що на ₴12 більше, ніж у Novus. В "Ашані" такої позиції в асортименті ВТМ немає.

Ну й консервований тунець – цей продукт дуже часто потрапляє в холодильник українців. "Ашан" знову розчаровує, бо тунця в супермаркеті від ВТМ немає, як і печінки тріски та замороженого хека.

За найнижчою ціною цю консерву знайдете в Novus ₴39,99 (185 г). Середня ціна в METRO ₴44,90 (160 г) та "АТБ" ₴46,90 (185 г).

Найдорожчий тунець ВТМ вам продадуть у "Сільпо" ₴109 (240 г). Так, це найбільша вага серед усіх пропонованих, але за 120 грамів ви б заплатили ₴54,5. А це дорожче від найдешевшої пропозиції в Novus та середньої ціни в METRO і "АТБ".

Зберігайте таблицю з цінами на продукти ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Без овочів у продуктовому кошику – ніяк

У період пізньої осені чи зими аналог свіжому врожаю – консерви. Люди бажають оминути хімічно оброблені овочі, які продають поза сезоном, тому вибирають консервовані продукти.

Дехто з листопада розпочинає підготовку до Нового року, тож у їхньому кошику лежить кукурудза, а ще горошок. Є й покупці, які на вихідні роблять олів’є, тож такі продукти завжди в попиті.

Кукурудзу за найприємнішим прайсом купите в Novus ₴18,99, за середнім в "АТБ" ₴23, METRO ₴21,9 та "Ашані" ₴24. У "Сільпо" знову найдорожчий продукт, бо ціна там – ₴34,19. Шок!

Гм-м. Кукурудза ВТМ у "Сільпо" коштує більше, ніж розрекламований аналогічний продукт бренду "Верес" за ціною ₴27,19. Словом, така собі маніпуляція лейблом "ВТМ" від супермаркету, бо прайс подібний до брендових продуктів.

/ Фото: скріншот

Але повернімося до консервів зеленого горошку. За найприємнішою ціною купите в Novus ₴18,99. Середня вартість в "Ашані" ₴25 та "АТБ" ₴25,4. Найвища ціна в "Сільпо" ₴33,49 та METRO ₴34,90.

Ну і як же без маринованих томатів! В "АТБ" такого продукту ВТМ немає. За найнижчою ціною придбаєте його в METRO ₴29,90 (720 мл) та "Ашані" ₴37,62 (720 г). Середній цінник у Novus ₴41,99 (850 г). Найвищий у "Сільпо" ₴50,99 (1000 г).

Зберігайте таблицю з цінами на продукти ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Особливі товари для приготування страв – ще один must try. Наприклад, морепродукти

У багатьох морепродукти асоціюються лише зі святом, адже їдять їх хіба що в день народження чи інший особливий день. Бо вартість лякає. Але з продуктами ВТМ їх можна смакувати хоч щотижня! Бо ціна не кусається.

Як щодо міксу коктейлю з морепродуктів? Найприємніший прайс пропонують в "Ашані" – ₴179 (400 г) та Novus – ₴179 (500 г). Найвищий знову в "Сільпо" – ₴184 (500 г). В "АТБ" та METRO продукту від ВТМ немає в продажу.

І куди без креветок до пасти. Найнижча ціна в "АТБ" ₴149,30 (400 г) та "Ашані" ₴169,90 (350 г). Середня у Novus ₴259 ( 500 г). Найвища ціна в "Сільпо" ₴209 (250 г), бо за 500 г доведеться віддати ₴418. В асортименті METRO їх не знайдете.

Ті, кому набридли креветки, купують мідії. Найдешевші вони в "АТБ" ₴49,30 (300 г) та Novus₴139 (500 г). Вища ціна в "Ашані" ₴89,90 (350 г) та "Сільпо" ₴73,49 (250 г).

У METRO такого ВТМ-продукту знову немає, як і морського коктейлю та креветок.

Зберігайте таблицю з цінами на продукти ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Далі – спеції

Під час приготування риби, страв з морепродуктами та салатів без спецій не обійтися. Погоджуєтеся? Сіль вдома 100% у всіх є, а от про чорний мелений перець та суміш різних його видів треба потурбуватися. Бо вони найчастіше закінчуються.

Якщо хочете закупити одразу на рік вперед, то йдіть у METRO. Тут чорний мелений перець та суміш із різних видів від ВТМ пропонують у великих пакуваннях. Ціна чорного перцю вагою 250 г – ₴74,9, а суміші різних перців вагою 140 г – ₴84,9.

Ціни в інших супермаркетах на чорний мелений перець:

"Ашан" ₴9,20 (вага – 20 г).

Novus ₴9,99 (вага – 15 г).

"АТБ" ₴10,60 (вага – 30 г).

"Сільпо" ₴16,79 (вага – 20 г).

Прайс у супермаркетах на суміш різних перців:

Novus ₴9,99 (вага – 20 г).

"АТБ" ₴11,50 (вага – 30 г).

"Ашан" ₴11,90 (вага – 30 г).

Суміш перців від ВТМ у "Сільпо" не продають.

Зберігайте таблицю з цінами на продукти ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Як щодо ТОП-6 товарів, які щомісяця є у вашому кошику?

Є люди, які заради масла готові на все. Впевнені, серед читачів сайту "Сьогодні", його любителі теж присутні й читають цю статтю.

Найбюджетніше масло від ВТМ знайдете в "Ашані" ₴36,90. Вага у нього стандартна – 200 г, як і в інших супермаркетах. Середній прайс у Novus ₴41,89 та "АТБ" – ₴43,90. Вище середнього в METRO ₴45,40 та "Сільпо" – ₴45,69.

"Сільпо" знову має почесне звання "найдорожчого", хоча там масло дорожче від того, що пропонує METRO, лише на 65 копійок.

Обов’язковий товар у продуктовому кошику яйця. За найприємнішою ціною придбаєте лоток в "Ашані"₴34,50 та "АТБ" ₴35,30. Середня ціна у "Сільпо" ₴36,79 та METRO ₴36,20.

Серед п'яти магазинів у Novus яйця найдорожчі, але різниця мінімальна (менше ніж 2 гривні): ₴37,49 за десяток.

Але враховуючи дослідження попередніх товарів, зауважимо: Novus це єдиний супермаркет, де ми знайшли ВСІ бажані позиції. Більшість з них коштували найменше, особливо якщо порівнювати із "Сільпо".

Наступний товар олія соняшникова (об’єм – 1 л). Бюджетну знайдете в METRO ₴43,90 та "АТБ" ₴49,90. Середній прайс у "Сільпо" ₴57,99 та Novus ₴59,49, а найвищий в "Ашані" ₴63.

"Хліб всьому голова", – продовжують говорити ті, хто ще не налаштувався на режим здорового лайфстайлу та схуднення. Знавці смакують лаваш, який має менше калорій і надихає на пошуки нових рецептур. Дехто з нього робить коржі для торту, інші – шаурму.

За найбюджетнішим лавашем ідіть у METRO, де він коштує ₴8,50. Середній прайс, який не б’є по кишені, – у Novus: ₴11,99. "Сільпо", як і попередні рази, шокує ціною на товар ВТМ, бо тут лаваш коштує ₴17,59.

В "Ашані" та "АТБ" лаваш ВТМ ви не знайдете.

Вівсянка (вагою 500 г) теж ввійшла до нашого дослідження. Найбюджетнішу пропонують у Novus ₴15,49. Середня ціна в "Ашані" ₴17,20, "АТБ" ₴17,20 та METRO ₴24,90.

У "Сільпо" по класиці вартість найбільша – ₴52.49. Але сума вказана за продукт вагою 800 г. За розцінками супермаркету 500 г аналогічної вівсянки коштував би близько ₴33. Сума перевищує середню в METRO, "АТБ" та "Ашані".

Наостанок у списку ТОП-6 чай, щоб заспокоїти нерви після побачених цінників на ВТМ у "Сільпо". В "Ашані" та METRO чаю з ВТМ ми не знайшли. Найприємніший прайс пропонують в "АТБ" ₴25,90, середній у Novus ₴29,99, а найвищий у "Сільпо" ₴36,79.

Зберігайте таблицю з цінами на ТОП-6 товарів ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Завершимо товарами для гігієни

Ми дізналися ціни ВТМ на рушники паперові, які є в кожної господині на кухні, та вологі серветки, без яких не обійтися в період пандемії. Адже руки мають бути завжди чисті, а засоби гігієни – у вільному доступі вдома чи у сумці.

Серветки вологі найдешевше придбаєте в "АТБ" ₴4,90 та "Ашані" ₴6,50. Середній прайс у Novus ₴7,29. У "Сільпо", звісно, найвищий – ₴8,34. У супермаркеті METRO серветок вологих ВТМ на прилавку не було.

Кухонні рушнички за найбюджетнішим прайсом купите в Novus ₴37,99 та "Ашані" ₴38. Середня ціна у METRO ₴39,90. Найвища – в "АТБ", ₴43,90, та знову ж таки в "Сільпо" ₴46,89.

Зберігайте таблицю з цінами на ТОП-6 товарів ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

В якому з 5 супермаркетів найвигідніше купувати продукти ВТМ?

Найбільший асортимент товарів ВТМ пропонують у Novus. З 21 товару в списку бажаних ми знайшли на полицях всі продукти. На 11 товарів ціна там була найнижча.

Novus здивував, а "Сільпо" шокував. Бо цінники на продукти ВТМ в цьому супермаркеті схожі на прайси "розкручених" брендових продуктів.

"Премія" тут дорого коштує, хоча ідея ВТМ в тому й полягає, щоб робити якісні товари за мінімальну ціну. Із 21 зазначеного продукту жоден у супермаркеті не знайшли за найприємнішою ціною. Якби ми надавали звання "Найдорожчі продукти ВТМ", то його б отримала мережа "Сільпо".

В "АТБ" та METRO ціни середні. В супермаркеті "АТБ" пропонують три позиції ВТМ за найбюджетнішим прайсом, у METRO дві. Але асортимент у супермаркетах скромніший, ніж у Novus. Наприклад, в "АТБ" не купите горбушу, як і в METRO. Ще в останньому немає форелі від ВТМ.

В "Ашані" ми знайшли шість найбюджетніших товарів ВТМ із бажаного переліку. Але любителі риби в цьому супермаркеті не оцінять асортимент ВТМ, бо там немає замороженого хека, тунця у соняшниковій олії, а ще печінки тріски.

Якщо зважати на нинішню зайнятість людей, які хочуть заощадити не лише час, але й кошти, по продукцію ВТМ їм варто їхати в Novus. Бо там пропонують найбільший асортимент товарів ВТМ, більшість яких за найприємнішим прайсом.

Наприклад, за яйця та паперові рушнички ви переплатите, зате заощадите на рибі хек та міксі коктейлю з морепродуктів. І збережете час, бо придбаєте все потрібне в одному магазині, а вибір тут вразить кожного.

Шопінг у Novus здивує всіх: ви навчитеся економити та водночас не відмовите собі в заморських делікатесах, спробуєте бюджетну продукцію ВТМ, яка подарує новий гастрономічний досвід.