Власна торгова марка в супермаркетах Києва: де найкращий вибір та вигідні ціни на продукти (дослідження)

Власна торгова марка в супермаркетах Києва / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Life Сьогодні обійшов п'ять найпопулярніших супермаркетів столиці: "АТБ", Novus, "Ашан", METRO та "Сільпо". І розповість, де пропонують найбюджетніші ціни на 21 популярний продукт власної торгової марки (ВТМ).

Дізнайтеся, який із супермаркетів став фаворитом і вразив нас асортиментом. І чому низька ціна на продукти ВТМ – це не ознака низької якості.

Спойлер: раніше ви переплачували за якісні продукти, але після прочитання статті почнете економити.

Чому власна торгова марка – must try?

Придбання продуктів ВТМ, виготовлених торговою мережею, – можливість заощадити і купити якісний товар. За даними Deloitte, 60% бюджету українці витрачають на харчові продукти. Часто "ведуться" на бренди та їхні тренди, придумані великими корпораціями.

Купуючи такий товар, люди викладають гроші за маркетинг, а не за сам продукт. Не здогадуючись, що заплатили зайве, скажімо, не за склад екошоколаду, а рекламу продукту.

Купив – підтвердив, що реклама спрацювала. Бо став дегустатором шоколаду, який другий тиждень рекламують на ТВ. За даними Deloitte, 64% українців піддаються впливові бренду, коли наповнюють кошик у магазині.

Продукти ВТМ не потребують реклами. Бо його головні PR-спеціалісти та маркетологи – це покупці, які споживають товар та діляться відгуками з друзями. Чули про "народний телеграф"? Він і є рушієм просування ВТМ.

Всі гроші світу на рекламу своїх харчів ВТМ торгові мережі не витрачають. Бо основна мета – зробити продукт, який полюбить народ після першої дегустації. Ну і, звісно, зберегти його прийнятну ціну та якість.

Чому продукти ВТМ дешевші в порівнянні з товарами відомих брендів?

ВТМ-продукція в Україні з’явилася на початку 2000 років, але найбільш популярною стала під час кризи в 2008-му і на старті пандемії. До слова, про ковід: люди хотіли бюджетно харчуватися та економити, але водночас не відмовляти собі в смачній їжі. "Інсайтом" стали ВТМ-продукти. І продаж ВТМ зріс на 16%.

Через приємну ціну поширився міф, що лінійки ВТМ-товарів неякісні. Мовляв, "дешева рибка – погана юшка". Але не в цьому випадку. Мінімальний прайс ВТМ-продукції обумовлений відсутністю витрат на масову рекламу. І кошти направлені на вибір якісної сировини, а не на маркетингові операції.

Nielsen Україна дослідила, що понад 50% українців готові харчуватися тільки продуктами ВТМ. 16% опитаних не змінять своєї думки, навіть якщо зароблятимуть більше.

Хіба це не аргумент, що ВТМ-продукти варті, щоб їх спробувати? Головне – вибрати супермаркет із великим асортиментом товарів і приємними цінами. Бо наповнення продуктового кошика в торговому залі має приносити задоволення.

Розпочнемо з вибору риби

Хто відмовиться від свіжого слайсу копченої форелі на сніданок? Та ще й коли такий прийнятний цінник – це ж ВТМ.

Найбюджетнішу форель серед п'яти супермаркетів пропонують в "Ашані" – ₴85 (120 г). Приємний прайс також у Novus – ₴99,99 (90 г) та "АТБ", де за ₴120,90 купите 180 г продукту. У "Сільпо" цінник найвищий, бо там за 100 г заплатите ₴116.

/ Фото: Сьогодні

У METRO аналогічного продукту ми не знайшли. По нього доведеться їхати в інший магазин, якщо хочеться придбати саме ВТМ. Як і за копченою горбушею – її теж немає.

Найприйнятніша ціна на горбушу в "Ашані" – ₴32,90 (100 г), а також у Novus – ₴44,99 (90 г). У "Сільпо" прайс майже вдвічі більший, ніж у Novus, однак як і кількість продукту – ₴104 (180 г). В "АТБ" такої позиції від ВТМ не знайдете.

Економні покупці беруть не копчену горбушу чи форель, а заморожений хек. Ідеально на вечерю посмажити і з гарніром подати. Але знайшли цю рибу від ВТМ лише в Novus. Її ціна – ₴99,99 (за 900 г).

Хек в Novus – ₴99,99

Ті, кому набридла риба, шукають корисні аналоги. Наприклад, печінку тріски. Найдешевше купите її в Novus – ₴39,99 (121 г). У METRO пропонують за ₴46,90, але й вага продукту менша (115 г). В "АТБ" – ₴49,20, а вага аналогічна тій, що в Novus, – 121 г.

У "Сільпо" знову пропонують найдорожчий ВТМ-продукт – ₴51,99 (121 г), що на ₴12 більше, ніж у Novus. В "Ашані" такої позиції в асортименті ВТМ немає.

Ну й консервований тунець – цей продукт дуже часто потрапляє в холодильник українців. "Ашан" знову розчаровує, бо тунця в супермаркеті від ВТМ немає, як і печінки тріски та замороженого хека.

За найнижчою ціною цю консерву знайдете в Novus – ₴39,99 (185 г). Середня ціна в METRO – ₴44,90 (160 г) та "АТБ" – ₴46,90 (185 г).

Найдорожчий тунець ВТМ вам продадуть у "Сільпо" – ₴109 (240 г). Так, це найбільша вага серед усіх пропонованих, але за 120 грамів ви б заплатили ₴54,5. А це дорожче від найдешевшої пропозиції в Novus та середньої ціни в METRO і "АТБ".

Зберігайте таблицю з цінами на продукти ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Без овочів у продуктовому кошику – ніяк

У період пізньої осені чи зими аналог свіжому врожаю – консерви. Люди бажають оминути хімічно оброблені овочі, які продають поза сезоном, тому вибирають консервовані продукти.

Дехто з листопада розпочинає підготовку до Нового року, тож у їхньому кошику лежить кукурудза, а ще горошок. Є й покупці, які на вихідні роблять олів’є, тож такі продукти завжди в попиті.

Кукурудзу за найприємнішим прайсом купите в Novus – ₴18,99, за середнім в "АТБ" – ₴23, METRO – ₴21,9 та "Ашані" – ₴24. У "Сільпо" знову найдорожчий продукт, бо ціна там – ₴34,19. Шок!

Гм-м. Кукурудза ВТМ у "Сільпо" коштує більше, ніж розрекламований аналогічний продукт бренду "Верес" за ціною ₴27,19. Словом, така собі маніпуляція лейблом "ВТМ" від супермаркету, бо прайс подібний до брендових продуктів.

/ Фото: скріншот

Але повернімося до консервів – зеленого горошку. За найприємнішою ціною купите в Novus – ₴18,99. Середня вартість в "Ашані" – ₴25 та "АТБ" – ₴25,4. Найвища ціна в "Сільпо" – ₴33,49 та METRO – ₴34,90.

Ну і як же без маринованих томатів! В "АТБ" такого продукту ВТМ немає. За найнижчою ціною придбаєте його в METRO – ₴29,90 (720 мл) та "Ашані" – ₴37,62 (720 г). Середній цінник у Novus – ₴41,99 (850 г). Найвищий у "Сільпо" – ₴50,99 (1000 г).

Зберігайте таблицю з цінами на продукти ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Особливі товари для приготування страв – ще один must try. Наприклад, морепродукти

У багатьох морепродукти асоціюються лише зі святом, адже їдять їх хіба що в день народження чи інший особливий день. Бо вартість лякає. Але з продуктами ВТМ їх можна смакувати хоч щотижня! Бо ціна не кусається.

Як щодо міксу – коктейлю з морепродуктів? Найприємніший прайс пропонують в "Ашані" – ₴179 (400 г) та Novus – ₴179 (500 г). Найвищий знову в "Сільпо" – ₴184 (500 г). В "АТБ" та METRO продукту від ВТМ немає в продажу.

І куди без креветок до пасти. Найнижча ціна в "АТБ" – ₴149,30 (400 г) та "Ашані" – ₴169,90 (350 г). Середня у Novus – ₴259 ( 500 г). Найвища ціна в "Сільпо" – ₴209 (250 г), бо за 500 г доведеться віддати ₴418. В асортименті METRO їх не знайдете.

Ті, кому набридли креветки, купують мідії. Найдешевші вони в "АТБ" – ₴49,30 (300 г) та Novus – ₴139 (500 г). Вища ціна в "Ашані" – ₴89,90 (350 г) та "Сільпо" – ₴73,49 (250 г).

У METRO такого ВТМ-продукту знову немає, як і морського коктейлю та креветок.

Зберігайте таблицю з цінами на продукти ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Далі – спеції

Під час приготування риби, страв з морепродуктами та салатів без спецій не обійтися. Погоджуєтеся? Сіль вдома 100% у всіх є, а от про чорний мелений перець та суміш різних його видів треба потурбуватися. Бо вони найчастіше закінчуються.

Якщо хочете закупити одразу на рік вперед, то йдіть у METRO. Тут чорний мелений перець та суміш із різних видів від ВТМ пропонують у великих пакуваннях. Ціна чорного перцю вагою 250 г – ₴74,9, а суміші різних перців вагою 140 г – ₴84,9.

Ціни в інших супермаркетах на чорний мелений перець:

"Ашан" – ₴9,20 (вага – 20 г).

Novus – ₴9,99 (вага – 15 г).

"АТБ" – ₴10,60 (вага – 30 г).

"Сільпо" – ₴16,79 (вага – 20 г).

Прайс у супермаркетах на суміш різних перців:

Novus – ₴9,99 (вага – 20 г).

"АТБ" – ₴11,50 (вага – 30 г).

"Ашан" – ₴11,90 (вага – 30 г).

Суміш перців від ВТМ у "Сільпо" не продають.

Зберігайте таблицю з цінами на продукти ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Як щодо ТОП-6 товарів, які щомісяця є у вашому кошику?

Є люди, які заради масла готові на все. Впевнені, серед читачів сайту "Сьогодні", його любителі теж присутні й читають цю статтю.

Найбюджетніше масло від ВТМ знайдете в "Ашані" – ₴36,90. Вага у нього стандартна – 200 г, як і в інших супермаркетах. Середній прайс у Novus – ₴41,89 та "АТБ" – ₴43,90. Вище середнього в METRO – ₴45,40 та "Сільпо" – ₴45,69.

"Сільпо" знову має почесне звання "найдорожчого", хоча там масло дорожче від того, що пропонує METRO, лише на 65 копійок.

Обов’язковий товар у продуктовому кошику – яйця. За найприємнішою ціною придбаєте лоток в "Ашані" – ₴34,50 та "АТБ" – ₴35,30. Середня ціна у "Сільпо" – ₴36,79 та METRO – ₴36,20.

Серед п'яти магазинів у Novus яйця найдорожчі, але різниця мінімальна (менше ніж 2 гривні): ₴37,49 за десяток.

Але враховуючи дослідження попередніх товарів, зауважимо: Novus – це єдиний супермаркет, де ми знайшли ВСІ бажані позиції. Більшість з них коштували найменше, особливо якщо порівнювати із "Сільпо".

Наступний товар – олія соняшникова (об’єм – 1 л). Бюджетну знайдете в METRO – ₴43,90 та "АТБ" – ₴49,90. Середній прайс у "Сільпо" ₴57,99 та Novus – ₴59,49, а найвищий в "Ашані" – ₴63.

"Хліб – всьому голова", – продовжують говорити ті, хто ще не налаштувався на режим здорового лайфстайлу та схуднення. Знавці смакують лаваш, який має менше калорій і надихає на пошуки нових рецептур. Дехто з нього робить коржі для торту, інші – шаурму.

За найбюджетнішим лавашем ідіть у METRO, де він коштує ₴8,50. Середній прайс, який не б’є по кишені, – у Novus: ₴11,99. "Сільпо", як і попередні рази, шокує ціною на товар ВТМ, бо тут лаваш коштує ₴17,59.

В "Ашані" та "АТБ" лаваш ВТМ ви не знайдете.

Вівсянка (вагою 500 г) теж ввійшла до нашого дослідження. Найбюджетнішу пропонують у Novus – ₴15,49. Середня ціна в "Ашані" – ₴17,20, "АТБ" – ₴17,20 та METRO – ₴24,90.

У "Сільпо" по класиці вартість найбільша – ₴52.49. Але сума вказана за продукт вагою 800 г. За розцінками супермаркету 500 г аналогічної вівсянки коштував би близько ₴33. Сума перевищує середню в METRO, "АТБ" та "Ашані".

Наостанок у списку ТОП-6 – чай, щоб заспокоїти нерви після побачених цінників на ВТМ у "Сільпо". В "Ашані" та METRO чаю з ВТМ ми не знайшли. Найприємніший прайс пропонують в "АТБ" – ₴25,90, середній у Novus – ₴29,99, а найвищий у "Сільпо" – ₴36,79.

Зберігайте таблицю з цінами на ТОП-6 товарів ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Завершимо товарами для гігієни

Ми дізналися ціни ВТМ на рушники паперові, які є в кожної господині на кухні, та вологі серветки, без яких не обійтися в період пандемії. Адже руки мають бути завжди чисті, а засоби гігієни – у вільному доступі вдома чи у сумці.

Серветки вологі найдешевше придбаєте в "АТБ" – ₴4,90 та "Ашані" – ₴6,50. Середній прайс у Novus – ₴7,29. У "Сільпо", звісно, найвищий – ₴8,34. У супермаркеті METRO серветок вологих ВТМ на прилавку не було.

Кухонні рушнички за найбюджетнішим прайсом купите в Novus – ₴37,99 та "Ашані" – ₴38. Середня ціна у METRO – ₴39,90. Найвища – в "АТБ", ₴43,90, та знову ж таки в "Сільпо" – ₴46,89.

Зберігайте таблицю з цінами на ТОП-6 товарів ВТМ, щоб не переплатити під час фуд-шопінгу.

Огляд цін продуктів ВТМ / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

В якому з 5 супермаркетів найвигідніше купувати продукти ВТМ?

Найбільший асортимент товарів ВТМ пропонують у Novus. З 21 товару в списку бажаних ми знайшли на полицях всі продукти. На 11 товарів ціна там була найнижча.

Novus здивував, а "Сільпо" шокував. Бо цінники на продукти ВТМ в цьому супермаркеті схожі на прайси "розкручених" брендових продуктів.

"Премія" тут дорого коштує, хоча ідея ВТМ в тому й полягає, щоб робити якісні товари за мінімальну ціну. Із 21 зазначеного продукту жоден у супермаркеті не знайшли за найприємнішою ціною. Якби ми надавали звання "Найдорожчі продукти ВТМ", то його б отримала мережа "Сільпо".

В "АТБ" та METRO ціни середні. В супермаркеті "АТБ" пропонують три позиції ВТМ за найбюджетнішим прайсом, у METRO – дві. Але асортимент у супермаркетах скромніший, ніж у Novus. Наприклад, в "АТБ" не купите горбушу, як і в METRO. Ще в останньому немає форелі від ВТМ.

В "Ашані" ми знайшли шість найбюджетніших товарів ВТМ із бажаного переліку. Але любителі риби в цьому супермаркеті не оцінять асортимент ВТМ, бо там немає замороженого хека, тунця у соняшниковій олії, а ще печінки тріски.

Якщо зважати на нинішню зайнятість людей, які хочуть заощадити не лише час, але й кошти, по продукцію ВТМ їм варто їхати в Novus. Бо там пропонують найбільший асортимент товарів ВТМ, більшість яких за найприємнішим прайсом.

Наприклад, за яйця та паперові рушнички ви переплатите, зате заощадите на рибі хек та міксі коктейлю з морепродуктів. І збережете час, бо придбаєте все потрібне в одному магазині, а вибір тут вразить кожного.

Шопінг у Novus здивує всіх: ви навчитеся економити та водночас не відмовите собі в заморських делікатесах, спробуєте бюджетну продукцію ВТМ, яка подарує новий гастрономічний досвід.