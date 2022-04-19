До Покровська вирушила ще одна партія продуктів

Гуманітарна допомога для Покровська / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Чергову партію гуманітарної допомоги Фонд Ріната Ахметова передає до Покровська Донецької області. Це 2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли: макарони, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова вже передав жителям Донеччини понад 35 тисяч наборів із продуктами харчування.

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Усього продукти від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.