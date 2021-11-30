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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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У Києві відбувся гала-вечір, присвячений врученню "Золотого м'яча"

Олександр Трикіша
30 листопада, 18:41
29 листопада відбулася найочікуваніша подія року – вручення престижної індивідуальної нагороди у футболі, легендарного "Золотого м'яча"

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов

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Пряму трансляцію урочистої церемонії з самого серця Парижу наші глядачі могли подивитися на телеканалі "Футбол 2" та на YouTube каналі "Футбол 1/2/3".

З цієї нагоди телеканали "Футбол" та компанія Parimatch Ukraine організували святковий гала-вечір, на якому були присутні Даріо Срна, Олексій Бєлік, В’ячеслав Грозний, Олександр Каденко, Андрій Бєдняков, а також журналісти, коментатори та експерти телеканалів "Футбол 1/2/3".

Олександр Денисов: "Ми вперше в історії робимо в країні не просто трансляцію "Золотого м’яча". Ми вирішили зібрати наших друзів, наших партнерів і вирішили це зробити спеціальним івентом, щоб разом подивитися чи буде сьогодні інтрига з "Золотим м'ячем" чи ні."

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Крім того, телеканали "Футбол 1/2/3" відсвяткували свою чергову річницю.

Олександр Денисов: "Нещодавно каналам "Футбол" виповнилося 13 років, і ось була ідея як зібрати наших друзів, нашу пресу – всіх, з ким ми співпрацюємо. Ми є одна велика футбольна родина, яка висвітлює футбол і хоче зробити футбол та спорт у цій країні краще."

Організація івенту відбулася за підтримки Parimatch Ukraine. Як головний драйвер розвитку спорту й перший легальний букмекер, компанія не могла пройти повз такої важливої події у світі футболу.

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СЕО Parimatch Наталія Гілевич: "Приємно, що нас всіх об'єднує футбол. Пригадую, як почула про відкриття каналів "Футбол 1/2/3" 13 років тому. Мало хто вірив у цей проєкт, але ви пройшли випробування часом та стали найкращими. Я дуже рада, що ви підтримуєте наші ідеї бути оригінальними, ризикувати і робити ті речі, які приводять на стадіони все більше вболівальників. Саме це і поєднує нас, прагнення бути драйверами спорту, зробити його більш яскравим та привабливим."