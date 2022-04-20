У Київ доставлено 28 тисяч продуктових наборів – де можна отримати

Сьогодні Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва. Тисяча продуктових наборів були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Солом’янського району столиці.

У наборах – згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.

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Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 28 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.