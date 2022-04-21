На Чернігівщину передали понад 10 тисяч продуктових наборів

Переселенців і людей, які постраждали від війни, продовжують підтримувати / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Чернігів поступово повертається до життя без щоденних обстрілів, проте гуманітарна ситуація у місті та області залишається складною.

Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців регіону ще понад тисячу продуктових наборів. У складі наборів:

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згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

консервоване тушковане м‘ясо.

У такий спосіб для мешканців Чернігівщини Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 10 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.