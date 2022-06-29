В Авдіївку передали продуктові набори від проєкту "Рятуємо життя"

До Авдіївки доставлено гуманітарну допомогу з продуктами першої необхідності / Фото: Колаж: Сьогодні

В Авдіївку продовжує надходити гуманітарна допомога: попри те, що у місті не вщухають сильні обстріли, місцевим мешканцям, які залишилися, доставляють продуктові набори. Допомогу організував гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", створений Групою Метінвест і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова: її отримують як мешканці багатоповерхівок, так і ті, хто проживає у приватному секторі.

За два тижні мешканцям громади передали вже 1570 продуктових наборів, всього ж від початку активної фази війни авдіївці отримали таких наборів понад 16 000. Пакунки складаються з:

Реклама

борошно;

крупа;

макарони;

олія;

м’ясні консерви;

рибні консерви;

цукор;

згущене молоко.

Склад набору визначений за рекомендаціями ВООЗ щодо калорійності та вмісту необхідних поживних речовин.

Як відомо, гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" доставив до українських міст вже більше ніж 3 тисячі тонн наборів першої потреби. Їх отримали майже 90 тисяч людей, переважно з найбільш незахищених верств населення – люди похилого віку, діти та жінки.