Укргазбанк надає 25 млн грн на підтримку армії

/ Фото: liga.net

Державний Укргазбанк перерахує весь благодійний бюджет у розмірі 25 млн грн на підтримку української армії.

Кошти будуть скеровані на єдиний рахунок Збройних сил України для забезпечення нагальних потреб нашої армії та кожного мужнього захисника.

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Крім того, кожен клієнт банку може допомогти армії в мобільному додатку "ЕКОбанк Онлайн",

переказавши кошти на рахунок Благодійної Організації "Повернись живим". Послуга доступна при переході "Послуги – Платежі 2.0 – Допомога армії".

Нагадаємо, раніше Укргазбанк перерахував 350 млн грн прибутку на допомогу ЗСУ.