Українці в Донецькій області отримали гуманітарну допомогу – що привезли людям

Скільки продуктів отримали українці від початку війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Від Святогірська до Мангуша від Вугледару до Бахмута. Фонд Ріната Ахметова від початку повномасштабної війни вже передав для жителів Донеччини понад 43 тисячі продуктових наборів.

Чергову партію гуманітарної допомоги Фонд доставив до Покровська. Це понад 2,8 тисяч наборів з продуктами першої необхідності. Насамперед вони призначені для мешканців Покровського та Волноваського районів Донецької області.

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Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

До гуманітарних наборів входять харчові продукти тривалого зберігання: каші, макарони, консерви, згущене молоко, олія, цукор та борошно. Склад рекомендований ВООЗ з огляду на його енергетичну цінність.

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Центр реабілітації та реінтеграції

Відкритий у Запоріжжі Центр реінтеграції та реабілітації усього за тиждень допоміг близько 500 українців, які постраждали від російської агресії.

Через великий попит подібні центри будуть відкриті й у інших містах. У них можна отримати медичну допомогу, та консультацію з працевлаштування.

Також можна залишити дитину на певний час, який необхідний батькам, наприклад, щоб оформити потрібні документи або ознайомитися з вакансіями.

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"Сьогодні" також писали про онлайн-музей пам'яті "Голоси Мирних", і розповідали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців.