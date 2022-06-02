The Guardian: Метінвест Ахметова щотижня постачає 1500 бронепластин для ЗСУ, закуповує дрони та прилади нічного бачення

Метінвест підтримує ЗСУ та економіку України / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "Метінвест", яка через повномасштабну війну Росії втратила близько 60% обсягу виробництва, шукає способи підтримки економіки та продовжує допомагати Збройним силам України, повідомляє британська газета The Guardian.

"Компанія постачає сталь для 1500 бронежилетів на тиждень для Збройних сил України. А також імпортує військове обладнання – таке як безпілотники, прилади нічного бачення та каски", – повідомляє The Guardian.

Крім прямої допомоги Збройним силам металургійна компанія намагається утримати виробництво для підтримки економіки воюючої країни.

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"Чим краще функціонує економіка, тим краще країна може вести війну. На наш погляд, на мою особисту думку, люди, які зараз працюють на наших сталеливарних заводах, так само важливі для перемоги України, як і солдати на передовій", – цитує видання слова генерального директора "Метінвест" Юрія Риженкова.

Раніше повідомлялося, що підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" з початку повномасштабної війни направили на допомогу Україні – Збройним силам та громадянам – вже 2,4 млрд грн.

Компанія "Метінвест", згідно з даними за початок травня, виділила 1,2 млрд грн — на ці гроші було закуплено бронежилети, техніку та каски для ЗСУ та ТРО, обладнано притулки та забезпечено харчування переселенців з гарячих точок України, а також закуплено продукти харчування для незахищених верств населення.