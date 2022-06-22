Стрес під час війни: як отримати допомогу від психологів Фонду Ріната Ахметова

Мобільні бригади психологів консультуватимуть, як подолати стрес під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну мешканці України відчувають стрес такого рівня, з яким важко порівняти більшість подій мирного життя. Людям дуже складно адаптуватися до умов життя під загрозою, тож професійна допомога психолога може стати у пригоді.

Із 27 червня мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова розпочинають безкоштовні групові консультації на тему "Як подолати стрес під час війни". Зустрічі проходитимуть у Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Перша консультація відбудеться у Запорізькій області. Психологи фонду поділяться працюючими механізмами щодо того, як вийти з кільця тривоги та паніки і намагатися продовжувати своє життя попри все.

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"Ми не закликатимемо вас вдавати, що війни, горя та страху немає. Ми хочемо пояснити, що з вами відбувається з боку психіки та як допомогти своєму мозку в цей непростий час", — зазначає Ірина Блажан, директор проєктів та програм Фонду Ріната Ахметова.

Безкоштовні групові консультації проводять психологи мобільних бригад проєкту "Подолати", який реалізується в рамках музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Актуальну інформацію щодо дат і місць проведення консультацій ви можете дізнатися у наших соціальних мережах або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Від початку війни психологічну допомогу від фонду отримали понад 86 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".