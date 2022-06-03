Порятунок бійців: захисники Полтавщини отримали турнікети для зупинки крові

ЗСУ отримують допомогу / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова передала захисникам Полтавської області турнікети для зупинки крові, повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

"Полтавська обласна рада співпрацює із соціально відповідальним бізнесом, який у час війни тільки доводить свою чітку проукраїнську позицію. Турнікети, надані Групою ДТЕК, ми розподілимо серед захисників із Полтавщини. Ці речі допоможуть врятувати життя наших бійців", – сказав Біленький, його слова цитує прес-служба ДТЕК.

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В ДТЕК додали, що продовжують надавати підтримку захисникам України в тісній співпраці з місцевою владою та органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Група ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу на 491 млн гривень.