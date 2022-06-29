Зберегти життя кожному бійцю: територіальну оборону в Покровську забезпечили спорядженням

Бійці покровської тероборони отримали нову амуніцію / Фото: Колаж: Сьогодні

В реаліях війни кожен українець та українка повинні на своєму місці робити все, що від них залежить, аби зберегти життя нашим бійцям, захисникам країни.

Як повідомили на сайті Покровської районної військової адміністрації, голова Андрій Бондаренко постійно підтримує зв’язок з військовими та знає про їхні потреби та проблеми.

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За можливості, ці проблеми допомагають оперативно вирішити. Так, за фінансової підтримки ДТЕК Енерго бійці територіальної оборони отримали чергову партію бронежилетів та захисник касок.

"Разом наближаємо нашу перемогу. Віримо в наші Збройні сили України!", – наголосили на сайті Покровської РВА.