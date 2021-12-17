Незабаром Новий рік: чому смартфон – найкраща ідея подарунку під ялинку

Чому Xiaomi 11 Lite 5G NE стане чудовим подарунком на Новий рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Светр з оленями – це прикольно, але ніщо так не потішить, як новенький смартфон під ялинкою. А щоб полегшити вибір, пропонуємо звернути увагу на конкретну модель.

Наводимо п'ять аргументів, чому цей красень – Xiaomi 11 Lite 5G NE – стане чудовим подарунком на Новий рік.

ФАНТАСТИЧНИЙ ДИЗАЙН

Дизайн смартфона закохує з першого ж погляду. Насамперед впадає у вічі неймовірно тонкий корпус товщиною всього 6,81 мм, а мінімалістичні бічні рамки в 1,8 мм лише підкреслюють його елегантність.

Та й вага смартфона становить лише 158 грамів. Таким струнким габаритам позаздрять багато флагманів.

Та справжній екстаз у вас буде, коли ви візьмете його в руку! Задня матова кришка це фантастика. Мало того, що на ній не залишатимуться відбитки, то ще це виглядає нереально стильно.

Уся ця краса доповнюється п'ятьма варіантами забарвлення. І ви тільки погляньте, як називаються кольори: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink, Snowflake White, Mint Green. Зізнавайтеся, який сподобався більше?

БАРВИСТИЙ ЕКРАН

Елегантний зовнішній вигляд підкріплюється величезним дисплеєм з діагоналлю 6,55 дюймів, який займає практично уся фронтальна сторона завдяки ультратонким рамкам з боків. Також у верхньому лівому кутку акуратно врізано фронтальну камеру на 20 Мп.

Однак на цьому його переваги не завершуються. Екран Xiaomi 11 Lite 5G NE може похвалитися барвистою картинкою, високою яскравістю, контрастністю та дивовижною деталізацією завдяки технології TrueColor 10 біт та Dolby Vision.

Та водночас картинка буде неймовірно плавною завдяки частоті оновлення екрана 90 Гц.

Великий дисплей дозволяє комфортно переглядати відео в YouTube або улюблені серіали, грати в ігри, а також використовувати смартфон для навчання.

ПЕРЕДОВА КАМЕРА

Основна камера у Xiaomi 11 Lite 5G NE на 64 Мп. Чи багато смартфонів можуть запропонувати таке в цьому класі? Тим паче, що вона доповнюється ультраширококутною камерою на 8 Мп та телемакрокамерою на 5 Мп.

Знімки виходять яскравими та чіткими, а ще можна застосовувати модний нині ефект боке і робити круті макрофото.

Мало розумієтеся на фотографії? Не хвилюйтеся. Процес зйомки спрощує набір функцій з урахуванням штучного інтелекту, зокрема "AI cinema одним дотиком", кінематографічні відеофільтри та новий режим "Відеоблог".

А якщо ви захочете зняти якийсь пам'ятний момент на відео, то Xiaomi 11 Lite 5G NE потішить вас зйомкою в 4K та можливістю робити slow motion відео до неймовірних 960 кадрів за секунду!

ФЛАГМАНСЬКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Змусити смартфон від Xiaomi гальмувати ще треба постаратися, адже він оснащується потужним восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 778G та залежно від комплектації йде з 6 або 8 Гб оперативної пам'яті.

Будьте певні: потужності смартфона з головою вистачить для серйозних завдань чи вимогливих ігор, не кажучи вже про серфінг у Мережі.

Потужне "залізо" підкріплюється чудовою автономністю. Багато виробників жертвують батареєю для тонкого корпусу, але це не той випадок. Xiaomi 11 Lite 5G NE комплектуються батареєю на 4250 мАг, завдяки чому смартфон може працювати близько 9 годин на одному заряді.

А якщо ваш акумулятор сяде в невідповідний момент, на допомогу прийде швидка зарядка. До 60 відсотків заряду ви отримаєте лише за півгодини.

Ну і не варто забувати, що Xiaomi 11 Lite 5G NE підтримує технологію NFC, яка дозволяє проводити безконтактні платежі, а вбудований ІЧ-порт перетворить смартфон на пульт, яким можна буде керувати телевізором, кондиціонером, чайником, та будь-чим!

АКЦІЙНА ЦІНА

Ще не втомилися дивуватися? Тоді головний аргумент на користь Xiaomi 11 Lite 5G NE. Нині на всю лінійку моделі діють новорічні знижки!

До 10 січня 2022 року діє новорічний розпродаж від Xiaomi, і смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE можна буде придбати за ціною 9999 грн замість 11 999 грн за конфігурацію 8/128 ГБ, і 10 999 грн замість 12999 грн – за конфігурацію 8/256 ГБ. Більше продуктів та знижок.

За ці гроші ви отримуєте неймовірно стильний смартфон з барвистим дисплеєм, найкращою камерою в сегменті та продуктивною начинкою.

Основні характеристики: