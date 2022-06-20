"Зараз ми захищаємо не тільки Україну, а й весь світ" – фотохудожник Сергій Тумасов довірив свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова

Фотохудожник Сергій Тумасов після поранення не припинив працювати, він прагне показати Європі, що під загрозою не тільки наша країна / Фото: Колаж: Сьогодні

Фотохудожник з Києва Сергій Тумасов із 2014-го допомагає постраждалим від війни. З початком повномасштабного вторгнення Росії допомога іншим людям вийшла для нього на перший план. Сергій з групою волонтерів возив продукти та речі першої необхідності у постраждалі села. Одного дня їх гуманітарний конвой потрапив під прицільний обстріл.

"Я добре пам’ятаю назву села, перед яким в нас потрапив снаряд: Мирна Долина. Якийсь сюрреалізм", — згадує Сергій.

Коли почався обстріл, вони під’їжджали до села на автобусі. Водій та пасажири встигли побачити лише вибухи попереду. А далі — Сергій нічого не пам’ятає. Кілька десятків секунд він був непритомний. Коли прийшов до тями, зовсім не відчував ніг.

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"Перше відчуття: я живий чи мертвий? Потім ти чуєш, що тебе бомблять, летять міни. Ти розумієш, що живий, але нічого не можеш вдіяти", — зізнається Сергій.

Чоловік розповів, як його рятували під нескінченним вогнем ворога. Як довезли до лікарні, де його ноги буквально зібрали наново лікарі. Про реабілітацію, яка дається складно, адже неможливо активно пересуватися. Фотохудожник не припинив працювати: своїми роботами він прагне показати Європі жах війни та дати зрозуміти, що під загрозою не лише наша країна.

"Зараз ми захищаємо не тільки Україну. Ми захищаємо взагалі весь прекрасний світ, який існує", — вважає Сергій.

Він дуже вірить у ЗСУ і впевнений: Україна вже перемогла! Дивіться та читайте історію Сергія за посиланням.

Свою історію Сергій Тумасов довірив музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

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