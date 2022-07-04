Рішення по підвищенню тарифів на залізничні перевезення в умовах війни неприйнятне, необхідно шукати розумний баланс – експерт

Відродження українського експорту залежить від тарифів УЗ / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд України робить ставку на відродження українського експорту, але це відродження буде неможливим, якщо Укрзалізниця підвищить тарифи на вантажні перевезення і у такий спосіб доб’є логістику. Тому всі учасники мають сідати за стіл переговорів і шукати розумний баланс. Про це заявив керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський.

"Роль УЗ в перевезеннях наразі підвищилася, адже на неї лягло основне навантаження. Зрозуміло, що компанії треба балансувати збитки, адже вона має пошкодження інфраструктури через обстріли і забезпечує евакуацію. Але необхідно шукати розумний баланс. Компанія має надати фінансово-економічне обгрунтування, пояснити, чому саме 70%, звідки взялася ця цифра? Просто ви ж розумієте – підвищити можна і на 170%. Але якщо це призведе до колапсу і впаде економіка, то ніхто нічого не буде возити. І хто від цього виграє?" – пояснив експерт.

Забловський підкреслив: в умовах війни економічний фронт надзвичайно важливий, і рішення по ньому мають бути максимально зважені. А питання тарифоутворення на УЗ потребує системного вирішення, адже і до війни компанія неодноразово підвищувала тарифи на перевезення "необгрунтовано, радикально і непрогнозовано для бізнесу".

Реклама

"Треба сідати за стіл переговорів і знаходити баланс. Адже якщо УЗ хоче просто залізти в кишеню до бізнесу, то може у результаті взагалі нічого не отримати. Зараз логістика дуже б’є по собівартості продукції, і УЗ дуже сильно впливає на ціноутворення. За нинішніх умов підвищення є не те що несприйнятне, воно є абсолютно недопустимим з огляду на наслідки. Зараз уряд робить ставку на відновлення українського експорту. Але таке відновлення неможливе, якщо логістика буде вбита тарифами", – резюмував експерт.

Як відомо, наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодилося із пропозицією Укрзалізниці щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя експорт з України впав на 55,6%. Виторг від експорту товарів з України впав на 23,7% порівняно із січнем-червнем 2021 року – до 22,8 млрд дол. У другому кварталі показник упав на 37,4% порівняно із першим кварталом та на 45,8% порівняно із другим кварталом 2021 року – до 8,78 млрд дол.

Раніше група "Метінвест" оголосила про зупинення видобутку на трьох ГЗК і зниження потужності заводу "Каметсталь" через неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, що пов'язана з логістичними труднощами: вузькі прикордонні переходи на залізниці не здатні забезпечити достатній обсяг навантаження. Також скорочення обсягів роботи фіксується на підприємствах "Арселор Мітал" Кривий Ріг та "Феррекспо".