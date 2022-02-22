Реабілітація після катаракти – повернути молодість очам допоможе програма "Живий зір"

Повернути очам молодість після операції видалення катаракти допоможе програма "Живий зір" / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

Повернути очам молодість після видалення катаракти можливо: сучасна офтальмологія пропонує вирішення цього питання за допомогою інтелектуального імпланту з бездоганною оптикою Rayner.

Що стоїть за складною назвою "мультифокальна інтраокулярна лінза" і чому саме програма "Живий зір" – одна з найкращих, розповів головний лікар Британського офтальмологічного центру Андрій Жук .

Андрій Жук / Фото: прес-служба

Який кришталик краще ставити після видалення катаракти

Корисні тренди змінюють звички людей, оптимізуючи час, раціоналізуючи підходи. комфорт у наше повсякденне життя , роблячи її ще активнішою. Життя, де на великій швидкості мчать, обганяючи одне одного ідеї та інновації.

Саме такий продукт пропонує програма "Живий зір" , в якій використовується новий англійський кришталик RAYNER 2022 року.

Наш зір – це винятковий дар, який забезпечується складною будовою зорового аналізатора. Зображення, потрапляючи в око, має спочатку сфокусуватися рогівкою і кришталиком на сітківку, потім передатися по зоровому нерву в мозок.

Якщо виявлено катаракту, то для відновлення зору необхідно замінити каламутний кришталик на прозорий / Фото: скриншот

Іноді на шляху проходження світла та зображення може стати каламутний кришталик – катаракта. У цьому випадку для відновлення зору необхідно замінити каламутний кришталик на прозорий .

І тоді пацієнт стикається з головною проблемою – який вибрати кришталик, – каже Андрій Жук, – Моя рекомендація та моя думка підкріплено тим, що свою маму я прооперував з відмінним результатом, встановивши кришталик RAYNER трифокал, із абсолютно новою лінзою та визначними якостями реального "живого" " зору.

Чим же саме кришталик RAYNER кращий за інші імпланти?

Серед безлічі варіантів виділяється британський мультифокальний (трифокальний) кришталик фірми Rayner. Це інтелектуальний імплант із бездоганною оптикою. Насамперед, всі британські лінзи відрізняються винятковою якістю, і мають заслужену репутацію найкращих у Європі та Великій Британії.

Фірма Rayner – це найстаріша фірма-виробник штучних кришталиків у світі, саме їх кришталик був уперше успішно імплантований у людське око. Крім того, британські вчені-офтальмологи разом із фірмою Rayner одними з перших розробили , запатентували та впровадили трифокальні технології у вироблені кришталики.

Всі британські лінзи відрізняються винятковою якістю, і мають заслужену репутацію найкращих у Європі та Великій Британії. / Фото: Pixabay

Так, в лабораторії з вивчення матеріалів штучного кришталика, Rayner зайняв лідируюче місце з біосумісності з тканинами ока. На особливу увагу заслуговує матеріал, з якого виробляються мультифокальні кришталики Rayner – його виключно біосумісний склад був досліджений у гранично екстремальних умовах та провідних лабораторіях світу. За результатами цих досліджень, трифокальні кришталики Rayner визнані найкращими у своїй категорії !

Також цей кришталик забезпечує абсолютну стерильність . Дуже важливо, що кришталик перебувати у спеціальному пристрої – передзавантаженому контейнері. За допомогою одного натискання він одразу потрапляє в око без додаткових ризиків контакту із зовнішнім середовищем!

Тобто система імплантації кришталиків містить Rayner. особливе стерильне середовище, у якій знаходиться кришталик. Це середовище не стикається з навколишнім середовищем та іншими розчинами, що забезпечує абсолютну стерильність лінзи під час імплантації.

Тобто кришталик Rayner – це лінза з бездоганною репутацією?

Запатентована дифракційно-ступінчаста технологія, яка використовується у програмі "Живий зір", зменшує втрату освітленості та забезпечує реалістичність зображення.

Саме тому я вибрав мультифокальну інтраокулярну лінзу Rayner під час операції для своєї мами, – каже Андрій Жук. – Імплантація трифокальних кришталиків Rayner повертає молодість і всі фарби життя нашим очам. Кришталик, що мутніє з віком, жовтіє і краде багато відтінків кольорового спектру, тоді як кришталики Rayner відрізняються ідеальною прозорістю і винятковою кольоропередачею. Такими наші кришталики бувають лише при народженні та у дитячому віці.

Саме Rayner забезпечує абсолютну ідентичність з рідним/природним кришталиком людини, природність зображення, натуральність кольору. Порівняно з іншими аналогами, Rayner займає лідируючу позицію в рейтингу незалежно від очок.

Саме кришталик Rayner забезпечує абсолютну ідентичність із природним кришталиком людини та дає природність зображення / Фото: freepik.com

Більше того, трифокальність кришталиків дає можливість позбутися окулярів "для близько" та виключити цей віковий атрибут зі свого життя назавжди. Трифокальні кришталики Rayner дарують другу молодість вашим очам!

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Також раніше ми писали, що катаракта зустрічається досить часто, але можна повернути зір, читайте "Катаракта лікується просто".

А ще вам буде цікаво, що після видалення катаракти можна обійтися без окулярів, читайте "Як позбутися катаракти".