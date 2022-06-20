Робота під обстрілами: енергетики щодня повертають світло жителям Донецької області

У ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики компанії ДТЕК щодня відновлюють електропостачання у районах бойових дій Донецької області.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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"В Донецькій області це вже не виключення, а правило. В тих районах, де йдуть активні бойові дії – це Покровський район, Краматорський, Бахмутівський. Ми виїжджаємо на відновлення ліній кожен день. І лінії лагодимо 2-3, 4-5 разів", – сказав він.

Сахарук зазначив, що з кожним днем стає важче відновлювати електропостачання, оскільки енергетики не можуть замінити дроти, та вимушені кожного разу їх просто лагодити, тому після війни ДТЕК буде підвищувати надійність електропостачання.

"Бригади енергетиків, разом з саперами й військовими, виходять на те, щоб робити та лагодити лінії. І у цьому випадку наші війська, скажімо так, забезпечують припинення бойових дій, а з іншого боку – ні. Тому ризик постійний", – підкреслив він.

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Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту", в рамках якого зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Також минулої доби енергетики повернули світло для 6 тис. будинків в 11 населених пунктах на Донеччині.

Раніше ми розповідали про безкоштовну електроенергію для медиків і військових. Також ми писали, що енергетики у травні повернули світло 687 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.