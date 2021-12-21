Прага, яку ви не бачили: ТОП-5 незвичних місць чеської столиці

Прага повсякденна — це атмосфера спокою, середньовічних замків, королівських резиденцій, фірмового морозива, від запаху якого не встоїть жоден турист. А тепер уявіть, на що здатна Прага святкова. А якщо це ще й різдвяні свята, то, безперечно, ви станете найщасливішою людиною, яка відкрила для себе одне з головних туристичних центрів Європи.

Адже світанок на знаменитому Карловому мосту в Празі, та ще у Новий рік, у колі друзів чи родини, можна із впевненістю назвати рецептом щасливих різдвяних свят.

А зараз отримуйте набір авіалистівок "Там, де живе душа Праги" і дізнавайтеся про незвичайні місця чеської столиці:

Празький Град

Замок, що вважається найбільшим у Чехії, однією з основних архітектурних памʼяток країни. Весь фортечний комплекс Празького Граду занесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і займає він близько 70 000 кв. м.

Найголовнішою окрасою граду є собор Святого Віта. В народі існує легенда, що на його місці було могутнє язичницьке капище, там навіть робили жертвоприношення. Тому, щоб стара віра зі своїми поганськими законами канула в Лету, тут звели християнський храм.

"Будинок, що танцює"

Це зовсім не та столиця Чехії, яку ви звикли бачити на фото, це Прага №2. Туристи говорять, що пройти повз цього району неможливо. Ця будівля носить ще одну комічну назву — "пʼяний будинок", "стакан", проте початково повинен був називатися "Джинджер і Фред".

Адже ідея архітектора ґрунтувалася на аналогії з найвідомішим танцювальним дуетом Фреда Астера і Джинджер Роджерс, відомих як "Джинджер і Фред". Одна з двох циліндричних частин, та, що розширюється догори, символізує чоловічу фігуру (Фред), а друга частина будівлі візуально нагадує жіночу фігуру з тонкою талією, яка кружляє в танці (Джинджер). Наразі в "будинку, що танцює" розташовані офіси.

Адршпашські скелі

Неймовірне творіння завдяки скупченню скельних утворень, розташоване в околицях Праги. Уявіть собі, навіть альпіністи вважають їх важкими для підкорення, проте стороною ніколи не обходять.

Багатьох з утворень наділили поетичними назвами: Цукрова голова, Коханці тощо. Туристи переконані, що ці скелі найпрекрасніші саме взимку.

Клементінум

Архітектурний комплекс, що включає Астрономічну Вежу, старовинне барвисте видання на латині "Кодекс Вишеград" і одну з найкрасивіших бібліотек світу, яку по праву називають чеським Гогвардсом.

Дійсно, ця бібліотека не залишить байдужими поціновувачів мистецтва. Виконана вона у стилі бароко, прикрашена прекрасними фресками, а зображення на куполі представляють Храм Мудрості. Тут зберігаються сотні тисяч найцінніших книг із теології, а центр зали прикрашають величезні історичні глобуси.

Також у бібліотеці часто проводять концерти класичної музики.

Karlovy Lazne

Найбільша дискотека в Центральній Європі. "Фішка" клубу полягає в тому, що на п'яти поверхах розмістили п'ять різних музичних клубів. Кожен із цих клубів присвячений певному специфічному музичному стилеві. Ви можете вибрати будь-який поверх, що буде вам до душі.

Клуб збудований на зламі 14-15-их століть. Він зберіг у собі цей історичний дух. Залишив при собі досі первинне облицювання коридорів і стін, мозаїчні картини в головних залах, старе оснащення ванни і басейнів у римському стилі, що служать наразі як місце для танців. Саме така атмосфера робить Karlovy Lazne найбільш відвідуваною дискотекою Чехії.

І це не весь перелік дійсно історично цінних місць, оригінальних за своєю будовою, атмосферою. Емоції, отримані від подорожі та різноманітних екскурсій рекомендованими вище місцями, залишаться на все життя у спогадах.

Заради таких моментів хочеться жити, пізнавати світ все більше і більше. Тим паче коли на це величезних статків не потрібно, лише рекомендації з перебування і квиток від надійної авіакомпанії.

Де та як придбати квитки

Один з найшвидших та найзручніших способів дістатися до Праги — рейси авіакомпанії SkyUp Airlines. Зручний розклад дозволяє ефективно спланувати свій час: по буднях перевізник виконує ранкові рейси з Києва в Прагу, а по п'ятницях і у вікенд — вечірні рейси до Києва. Актуальний розклад можна переглянути на сайті авіакомпанії.

В авіакомпанії досить зручна система бронювання квитків на сайті. Вам достатньо вибрати напрямок, дату і тариф, забронювати все необхідне для подорожі в кілька кліків та готуватися до омріяної мандрівки. Авіакомпанія пропонує тарифи трьох видів:

BASIC (найдешевший):

одна ручна поклажа до 9 кг;

онлайн-реєстрація за 2 дні;

STANDART (оптимальний):

дві одиниці ручної поклажі 5+2 кг;

багаж 23 кг;

онлайн-реєстрація за 15 днів;

можлива зміна дати вильоту в особистому кабінеті (з доплатою);

-10% на додаткові послуги (меню, страхування, вибір місць і т. д.).

FLEX (з усіма "плюшками"):

дві одиниці ручної поклажі 9+9 кг;

багаж до 32 кг;

можливість безкоштовно вибрати будь-яке місце;

онлайн-реєстрація за 30 днів;

дозволена зміна дати вильоту (тричі безкоштовно);

зміна дати навіть після вильоту в разі неявки на рейс (за доплату);

в аеропорту реєстрація пріоритетна;

-20% на додаткові послуги (харчування, страхування, додатковий багаж і т. д.).

А якщо ви раптово захворієте на ковід, компанія перебронює ваші квитки безкоштовно. Для цього від вас необхідне тільки звернення в контакт-центр авіакомпанії з підтвердженим результатом ПЛР-тесту.

Умови вʼїзду

В'їзд до країни дозволений туристам із міжнародним ковід-сертифікатом про проходження повного курсу щеплення вакциною, сертифікованою в ЄС.

Перед вильотом необхідно заповнити в’їзний формуляр (https://plf.uzis.cz/).

Отримане email-підтвердження про заповнення формуляру (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред’явити під час прикордонного контролю.

Для уникнення непорозумінь радимо перевіряти актуальні правила в’їзду на Інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ України напередодні вильоту.

А перевірити правила вʼїзду в Україну напередодні подорожі ви можете на сайтіVisitUkraine.

Колажі: "Сьогодні"

Ілюстрації: @jacktthunter/Unsplash, @lifeinkyiv/Unsplash