Допомога військовим: прикордонники отримали додаткові рації і системи зв'язку

Військові продовжують отримувати допомогу / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК придбала для потреб Державної прикордонної служби системи зв'язку, щоб захисники України продовжували ефективно чинити відсіч російським окупантам.

Про це йдеться в повідомлені компанії.

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"Портативні рації пристосовані до роботи в складних умовах і оснащені пристроєм GPS. Дальність їх дії – до 28 км, є захист від вологи, працюють від вбудованого акумулятора до 22 годин", – повідомили в компанії.

Днями ДТЕК передала 5 комплектів рацій фірми Caltta.

"Щоб українські силові структури могли більш ефективно продовжувати захист України від російської агресії, компанія ДТЕК продовжує надавати їм необхідну підтримку спорядженням та технічними засобами", – повідомили в компанії.

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Нагадаємо, що для потреб ЗСУ та територіальної оборони компанія ДТЕК віддала 117 автомобілів, які використовуються для виконання завдань з захисту населення. Загалом на середину квітня ДТЕК направив на гуманітарні цілі та підтримку армії 324 млн гривень.

Як повідомлялося, бізнесмен Ріната Ахметов з початку повномасштабної війни передав понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.