Допомога у гарячих точках: Фонд Ріната Ахметова передав до Донецької області понад 60 тисяч продуктових наборів

До Донецької області прибуло понад 1,8 тисячі продуктових наборів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще з 2014 року Донеччина залишається однією з найгарячіших точок на мапі України. Практично цілодобово люди похилого віку, жінки та діти змушені ховатись у підвалах та бомбосховищах, нерідко залишаючись без достатніх запасів їжі та води.

Для того, щоби допомогти людям, які опинилися в біді, Фонд Ріната Ахметова направив до Донецької області черговий вантаж гуманітарної допомоги. Понад 1,8 тисячі продуктових наборів були доставлені до населених пунктів Бахмутського та Краматорського районів у координації з Донецькою ОВА.

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До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання:

цукор;

борошно;

макарони;

крупа;

консервована квасоля;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Донеччини понад 60 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".