Допомога переселенцям у Києві: до Деснянського району передали продуктові набори

Переселенці в Києві отримали чергову партію гумдопомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Переїхавши на нове місце, переселенці одразу стикаються з цілою низкою викликів: від забезпечення себе харчовими продуктами і речами першої потреби до пошуку прихистку та роботи.

Для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам якнайскоріше адаптуватися до нових умов життя, Фонд Ріната Ахметова передав до Києва чергову партію гуманітарної допомоги. Понад тисячу продуктових наборів Фонд доставив до територіального центру соціального захисту населення Деснянського району столиці.

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До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд уже передав до Києва понад 71,5 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з харчовими продуктами.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".