Допомога переселенцям від Фонду Ріната Ахметова: де отримати у Києві

Доставлена гуманітарна допомога для переселенців у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Для переселенців, які нині проживають у Києві, Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги. Тисячу наборів із продуктами першої необхідності фонд відправив до територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району міста Києва.

До їхнього складу увійшли:

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макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав у місто Київ понад 66 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".