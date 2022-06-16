Переселенці у Києві: яку допомогу отримують від Фонду Ріната Ахметова

В управлінні соцзахисту населення у Печерському районі разом із необхідними довідками переселенці можуть отримати набори із продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час повномасштабної війни майже 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб знайшли прихисток у Києві. Фонд Ріната Ахметова підтримує людей, які вимушено покинули свої домівки, та надає їм гуманітарну допомогу. Отримати її можна у районних управліннях соціального захисту населення.

Про допомогу фонду переселенцям розповіла Ольга Мозгова, начальниця Управління соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

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"Люди багато пережили. Їм наразі дуже непросто, адже вони фактично були змушені відпустити половину свого життя, зірватися та переїхати на нове місце", — каже Ольга Вікторівна.

За її словами, разом з найнеобхіднішими довідками люди можуть отримати в установі й набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова. Такі продуктові набори неабияк допомагають на першому етапі адаптації до нових умов життя.

"Фонд Ріната Ахметова робить велику справу. Люди відчувають цю турботу й дуже за це вдячні", — підкреслює керівниця установи.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".