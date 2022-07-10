Переселенці на Дніпропетровщині отримали партію продуктових наборів

Продуктові набори отримали переселенці на Дніпропетровщині / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштабної війни понад триста тисяч мешканців України знайшли прихисток на Дніпропетровщині. Для того, щоби забезпечити переселенців продуктами харчування, Фонд Ріната Ахметова передав до Дніпропетровської області чергову партію гуманітарної допомоги.

Цього разу понад 2,6 тисяч продуктових наборів надійшли для мешканців Синельниківського району. До складу наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

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Загалом Фонд уже передав жителям Дніпропетровщини понад 15 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".