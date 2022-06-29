Одеська фолк-група "Комуна Люкс" вирушає у благодійний тур на підтримку України (відео)

Фолк-група "Комуна Люкс" з Одеси / Фото: facebook.com, Колаж: Сьогодні

Одеський музичний кооператив "Комуна люкс" вирушає у благодійний тур Європою. Частина зібраних від концертів коштів піде на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомили на сторінці колективу у Facebook.

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"В Україні йде війна, але ми з надією дивимось у майбутнє і віримо, що незабаром настане мир. Ми, музиканти, намагаємося допомогти по-різному: даємо благодійні концерти, виступаємо для наших хоробрих бійців, збираємо кошти на гуманітарну допомогу, займаємося волонтерством тощо. Тим часом інтерес до української культури зростає у всьому світі. У Європі є великий попит на музикантів з України – люди за кордоном розуміють, що це спосіб підтримати нашу країну", – сказав директор групи Віктор Ліходько.

Ті, хто зараз перебувають у Європі, можуть сходити на виступ музикантів та підтримати Україну. Список міст та дати концертів дивіться на афіші нижче.