NFT, яке рятує міста України

На жаль, не через виняткову архітектуру, літні музичні фестивалі чи відомих людей, народжених там, а через ті руйнації, яких вони зазнали з початку війни росії проти України.

У тому, що перемога буде за нами і досить скоро, ми не сумніваємось. Тому вже тепер думаємо, як всі разом будемо відбудовувати наші міста та села, щоб туди змогли повернутися їхні жителі, а життя стало таким же мирним і насиченим, як колись. Ми обов'язково повернемо їм колишній вигляд!

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Команда креативної агенції Isobar Ukraine запустила серію правдивих NFT-листівок із містами України, які найбільше постраждали від обстрілів. Кошти від їх придбання будуть передані на відновлення цих міст. Ми дуже любимо купувати й потім надсилати близьким листівки з різних міст, аби потім згадувати про давні подорожі та милуватися виглядом вуличок, церков чи інших місць. Реальність України інша. Нині всі листівки просто втратили сенс, адже на багато міст та населених пунктів боляче дивитися.

Ми, однак, віримо, що зможемо повернути листівкам з містами свіжий та мирний вигляд. Ще зовсім трохи!

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Якщо ви бажаєте стати власником NFT-листівки та підтримати відбудову українських міст, переходьте за посиланням. Якщо ваші друзі, рідні, знайомі теж хочуть – надсилайте посилання і їм. А потім усі разом діліться ним у соцмережах, щоб усе більше людей могло долучитися до Українського Ренесансу 2022.