Набори від гумпроєкту "Рятуємо життя" отримали вже 55 тисяч людей

Партнерами гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" стали вже 88 компаній з усього світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже 55 тисяч українців отримали продуктові набори від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", створеного групою "Метінвест" та ДТЕК за координації Фонду Ріната Ахметова. Партнерами проєкту стали 88 компаній із усього світу. Про це розповів керівник проєкту Олександр Вишняков. Він також уточнив: меморандум із координаційним центром Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини, який гумпроєкт підписав днями, дозволить збільшити обсяги щомісячної допомоги на 200 тонн.

"За міжнародними оцінками кожен п'ятий українець сьогодні стикається з голодом. Наші партнери знають, які продукти харчування у нас у пріоритеті, щоб надати допомогу найнезахищенішим верствам населення — інвалідам, одиноким матерям, багатодітним сім'ям. Саме для них формується допомога із найнеобхідніших продуктів харчування. Ці набори формуються за стандартами ВООЗ, їх вистачає на 10-14 днів збалансованого харчування. Такі набори отримали вже 55 тисяч людей. А завдяки партнерству, підписаному із міністерством Німеччини, ми зможемо збільшити цю кількість до 100 тисяч людей", – розповів Вишняков.

За його словами, вже 88 компаній бере участь у проєкті або перерахуванням коштів, або передачею продуктів. Така довіра партнерів викликана репутацією акціонера, Ріната Ахметова, та прозорістю компаній "Метінвест", ДТЕК. Велике значення має також той факт, що Фонд Ріната Ахметова допомагає українцям, які постраждали від військового конфлікту з РФ, ще із 2014 року.

Реклама

"Зараз, звичайно, інші масштаби та інші запити. Але ми намагаємося допомогти якомога більшій кількості людей, і найбільша для нас складність – це логістика. Організовано доставку продуктів залізницею, автомобільним транспортом. На жаль, залишається недоступною морська логістика, і все навантаження лягло на залізницю. Але ми впораємося: ми доставили вже 2,5 тисячі тонн продуктів. Для порівняння: це склад із 120 вагонів. Ми плануємо доставити ще 1000 тонн", – пояснив Вишняков.

Він уточнив: гумпроєкт перебуває у щільному контакті з військовими адміністраціями міст. Саме вони визначають обсяг допомоги, який необхідний, скільки соціально незахищених людей там, скільки людей залишається в містах, які знаходяться в епіцентрі бойових дій.

Нагадаємо, Фонд "Do it together" гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" підписав меморандум про співпрацю з координаційним центром Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини. В рамках цього меморандуму планується, що Україна отримуватиме від Німеччини 200 тонн допомоги щомісяця, що дозволить збільшити кількість українців, які цю допомогу отримують, до 100 тисяч людей.