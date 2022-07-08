На Сумщині переселенці продовжують отримувати продуктові набори

Українців продовжують забезпечувати найнеобхіднішим / Фото: Колаж: Сьогодні

Сумська область стала прихистком для багатьох переселенців з Харківщини, Донеччини та Луганщини.

Дві тисячі продуктових наборів, які стануть підтримкою для внутрішньо переміщених осіб, Фонд Ріната Ахметова відправив до Сумщини. Вони будуть розподілені серед найбільш незахищених категорій населення.

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До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом Фонд уже передав до Сумської області 5 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із харчовими продуктами.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".