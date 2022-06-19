Ми завжди відчуваємо плече підтримки: Фонд Ріната Ахметова привітав медиків зі святом

Запорізьких медиків привітали з професійним святом / Фото: Колаж: Сьогодні

Медицина – один з основних напрямів діяльності Фонду Ріната Ахметова. Під час повномасштабної війни Фонд активно підтримує державні лікарні у регіонах, передаючи їм медикаменти та медичне обладнання.

Від 24 лютого 2022 року Фонд передав медичним установам понад 600 тис. одиниць найнеобхідніших медикаментів та понад 60 тис. гемоконтейнерів для донорів крові.

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Напередодні Дня медичного працівника амбасадор Фонду Ріната Ахметова, відомий ведучий телеканалу "Україна" Ігор Пупков відвідав лікарню у Запоріжжі, яка з 24 лютого 2022 року надає допомогу пораненим. З нагоди свята ця медична установа та ще вісім державних лікарень на передовій, де лікують поранених українців, отримали від Фонду сучасні кавоварки, запас кави та кулери для води.

Медикам роздали подарунки / Фото: Фонд Ріната Ахметова

"Фонд Ріната Ахметова – це один з небагатьох фондів, який системно підтримує нашу лікарню і в цілому охорону здоров’я і в нашому місті, і в області, і в країні. Це системна підтримка, яка не надається одноразово. І ми відчуваємо, що у нас завжди є плече, на яке можна спертися", – розповідає Олександр Вєдєнєєв, завідувач відділу інтенсивної терапії та реанімації, в.о. медичного директора лікарні.

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Війна об’єднала людей: щодня мешканці України наближають Перемогу, підтримуючи ЗСУ, медичні установи, а також людей, які постраждали від бойових дій та гуманітарної кризи у гарячих точках країни. Фонд Ріната Ахметова робить усе можливе, щоб надавати допомогу тим, хто потребує її найбільше.

"Фонд Ріната Ахметова та усі бізнеси SCM працюють над тим, щоб ми здобули Перемогу", – зазначив Ігор Пупков.

За 16 років роботи допомога Фонду охопила майже 25 млн людей – це більше, ніж кожен другий мешканець країни. За цей час Фонд допоміг вижити 10,7 млн з них.