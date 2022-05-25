"Ми хочемо тільки перемоги!": мешканка Сум довірила свою історію музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

Мешканка Сум розповіла свою історію музею «Голоси Мирних» / Фото: Олеся Боровик. Колаж: Сьогодні
Юлія та її чоловік — працівники зв’язку із Сум. Це місто одним з перших відчуло на собі жахи повномасштабної війни. Після того, як на будинки впали бомби, подружжя вирішило скористатися першим евакуаційним коридором, щоб вивезти з окупованого міста маленьких племінників.
На той час "зелених коридорів" в Україні ще не було, тому люди не знали, на що чекати. Зібралися за п’ятнадцять хвилин, навіть не встигнувши попрощатися з власними батьками — поспішали рятувати чотирьох дітей. Усім було дуже страшно. Дорогою люди бачили розбиту техніку, вже були й перші розстріляні серед тих, хто намагався евакуюватися. У той час захисники міста продовжували спротив ворогу.
"У нас нема вибору: або ми їх, або вони нас. Ми хочемо тільки перемоги", — упевнено каже Юлія.
Подолавши довгий шлях до заходу України, родина дісталася безпечного місця та отримала психологічну допомогу. В Ужгороді з Юлією та її близькими працювала психологиня Фонду Ріната Ахметова Олена Пономарьова, надавши найнеобхіднішу підтримку. Слухайте та дивіться історію Юлії з перших вуст за посиланням.
Свою історію Юлія довірила музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова — це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 15 тисяч історій.
Розкажіть свою історію! Зробити це можна так:
- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;
- відвідайте портал музею та натисніть "Розповісти історію";
- зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.