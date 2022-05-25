"Ми хочемо тільки перемоги!": мешканка Сум довірила свою історію музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

Мешканка Сум розповіла свою історію музею «Голоси Мирних» / Фото: Олеся Боровик. Колаж: Сьогодні

Юлія та її чоловік — працівники зв’язку із Сум. Це місто одним з перших відчуло на собі жахи повномасштабної війни. Після того, як на будинки впали бомби, подружжя вирішило скористатися першим евакуаційним коридором, щоб вивезти з окупованого міста маленьких племінників.

На той час "зелених коридорів" в Україні ще не було, тому люди не знали, на що чекати. Зібралися за п’ятнадцять хвилин, навіть не встигнувши попрощатися з власними батьками — поспішали рятувати чотирьох дітей. Усім було дуже страшно. Дорогою люди бачили розбиту техніку, вже були й перші розстріляні серед тих, хто намагався евакуюватися. У той час захисники міста продовжували спротив ворогу.

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"У нас нема вибору: або ми їх, або вони нас. Ми хочемо тільки перемоги", — упевнено каже Юлія.

Подолавши довгий шлях до заходу України, родина дісталася безпечного місця та отримала психологічну допомогу. В Ужгороді з Юлією та її близькими працювала психологиня Фонду Ріната Ахметова Олена Пономарьова, надавши найнеобхіднішу підтримку. Слухайте та дивіться історію Юлії з перших вуст за посиланням.

Свою історію Юлія довірила музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова — це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 15 тисяч історій.

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