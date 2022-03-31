Київстар передав на благодійність майже 1,5 млн гривень у рамках марафону Save Ukraine — #StopWar

Міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar, який відбувся завдяки спільним зусиллям 1+1, організаторів фестивалю Atlas та Київстар, транслювало понад 30 іноземних телеканалів та загалом подивилося більш ніж 80 млн глядачів у всьому світі.

"Щодня Київстар об’єднує десятки мільйонів українців, щоб вони були на зв’язку з рідними. Тому організувати спільно з 1+1 та Atlas наймасштабніший в історії України благодійний телемарафон для збору коштів – також було обов’язком Київстар для підтримки українців. Згуртованість та спільні зусилля за цей тиждень – ще один приклад єдності нашого народу та всього світу. Київстар, як й інші українські компанії, буде й надалі підтримувати клієнтів, державу, армію та волонтерів. Ми вже надали благодійну допомогу захисникам, лікарням, виділили додатково майже 1,5 млн гривень на гуманітарні потреби в рамках марафону. Та будемо збільшувати наші зусилля, щоб наблизити перемогу над окупантами", – прокоментував Олександр Комаров, CEO Київстар.

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Метою телемарафону був не лише збір коштів, а й об’єднання міжнародної спільноти для підтримки України, донесення достовірної інформації про те, що відбувається в Україні через військову агресію росії, заклик до збільшення міжнародної підтримки нашої країни.

До глядачів телемарафону звернувся президент України Володимир Зеленський, слова підтримки прозвучали від лідерів США, Польщі та багатьох інших країн світу.

"Фактично за тиждень ми з партнерами реалізували благодійний телемарафон, який обʼєднав весь світ і усі континенти. Ми прагнемо, аби Україна завжди була на порядку денному в кожному куточку країни та на кожній нараді урядів усіх цивілізованих держав. Будемо продовжувати в тому ж напрямку і використовувати всі можливі методи достукатися до масової аудиторії. Приємно, що із запитами ретрансляції марафону вже після ефіру звертаються мовники багатьох країн світу — ми цінуємо таку підтримку", — зазначив Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media та співвласник фестивалю Atlas.

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Серед артистів, які виступали на марафоні, були Sting, Fatboy Slim, Bastille, Salvador Sobral, Nino Katamadze, українські зірки Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, alyona, Pianoбой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та багато інших іменитих зірок.

Окрім допомоги в рамках телемарафону, Київстар продовжує системно підтримувати своїх абонентів додатковими послугами як в Україні, так і за кордоном. На благодійність мобільний оператор вже перерахував понад 20 млн гривень, зокрема для допомоги військовим, лікарням та геріатричним центрам. А також достроково сплатив понад 1 млрд гривень податків до державного бюджету, щоб ще більше підтримати країну.