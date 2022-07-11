Через здорожчання вантажних залізничних перевезень Україна недоотримає 660 млн грн щоквартально – Ткаченко

Укрзалізниця підвищує тарифи на вантажні перевезення на 70 відсотків / Фото: Колаж: Сьогодні,

Ускладнення та значне подорожчання послуг з логістики ставить під загрозу продовження експорту української продукції за кордон, адже її собівартість значно зростає і втрачає конкурентоздатність на європейських ринках. Через це Україна недоотримуватиме щокварталу понад 660 мільйонів гривень – у вигляді рентних та податкових надходжень. Про це розповів глава представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко, коментуючи підвищення Укрзалізницею тарифів на вантажні перевезення на 70%.

"Підвищення тарифів на вантажні перевезення накладається на падіння світових цін, а також на суттєві ризики, пов’язані з воєнними діями на території України. Транспортні витрати на перевезення територією України для продукції "АрселорМіттал Кривий Ріг" зростуть на понад 45%, що загрожує повним зупиненням експорту металургійної продукції на європейські ринки із серпня 2022 року. Фактично це змусить нас припинити експорт продукції та повністю зупинити металургійне виробництво", – пояснив Ткаченко.

Він розповів, що через блокування портів підприємства стали ще більше залежні від логістики, яка у порівнянні з довоєнною ситуацією подорожчала приблизно на 400%.

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"Це величезна сума. І тому підвищення тарифів на 70% (хоч нам кажуть, що це не підвищення, а індексація) в компанії сприймають дуже важко. Треба розуміти, чи готова компанія нести ще більші витрати та збитки в цій ситуації. Зважаючи на ті черги, які наразі є на кордоні, я вважаю, що всі сили уряду та наших західних партнерів слід задіяти для вирішення цього питання", – переконаний Ткаченко.

Він зазначив, що наразі податкові надходження до бюджету зменшуються через те, що частина великих підприємств скорочує або зупиняє виробництво через логістичні труднощі. Наразі металургійний сектор намагається працювати. Проте чергове здорожчання тарифів може значно ускладнити ситуацію і призвести до мільярдних втрат держбюджету.

"Щоквартальні втрати державного бюджету, навіть у порівнянні з поточною роботою підприємства в складних умовах воєнного часу, сягнуть понад 660 млн грн. Вже у поточному кварталі державний бюджет недоотримає щонайменше 240 млн грн рентної плати за користування надрами, 90 млн грн екологічного податку та 12,3 млн грн військового збору, а місцевий бюджет – 146,4 млн грн податку з доходів фізичних осіб. Недонадходження єдиного соціального внеску становитимуть 173 млн грн. Крім того, припинять надходити до бюджету податки від постачальників та підрядників АМКР", – перерахував Ткаченко.

Раніше керівник Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) Сергій Кудрявцев повідомив, що українські підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, і підвищення тарифів на 70% остаточно підкосить галузь.

В свою чергу директор Асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка повідомила, що рішення про підвищення тарифів компанія ухвалила без громадського обговорення, а представлений нею аналіз регуляторного впливу на економіку є некоректним.