Гуманітарні хаби в Україні підготують 400 тис. продуктових наборів – кому вони дістануться

Фонд забезпечує продуктовими наборами всіх, хто цього потребує, з початку війни / Фото: Getty Images, Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Міста Запоріжжя та Кривий Ріг перетворилися у гуманітарні штаби компанії Метінвест та Фонду Рінату Ахметова, де готують сотні тисяч продуктових наборів для людей, які потребують допомоги.

Про це заявив генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.

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За його словами, все, що збирають на гуманітарному штабі в Польщі, потім направляють до Кривого Рога та Запоріжжя, де сортують і направляють в міста, які потребують нашої допомоги.

"Ми зробимо більше 400 тис. харчових наборів. Тільки Кривий Ріг повинен зробити 135 тис., і нині вони над цим працюють", — розповів Риженков у ефірі телеканалу "Україна 24".