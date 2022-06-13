Де у Києві отримати продукти від Фонду Ріната Ахметова

До Києва доставлено чергову партію гуманітарної допомоги для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Києва. Тисячу наборів із продуктами першої необхідності фонд направив до територіального центру соціального обслуговування Печерського району.

У складі продуктових наборів:

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макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав в місто Київ понад 58 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч таких наборів.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Більш ніж 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".