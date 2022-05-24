Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів до Фастівського району

Гуманітарна допомога для мешканців Фастівського району / Фото: Колаж: Сьогодні

Після ворожої окупації та масштабних руйнувань значна частина населених пунктів Київської області опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Людям не вистачало навіть базових продуктів харчування та медикаментів. Тому допомога від Фонду Ріната Ахметова стала важливою підтримкою для багатьох мешканців регіону.

Чергову партію з тисячею продуктових наборів Фонд відправив до Фастівського району. Набори містять продукти тривалого зберігання, зокрема:

Реклама

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд Ріната Ахметова вже передав до Київщини понад 26,5 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше ніж 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.