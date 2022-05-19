Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів до Фастівського та Бучанського районів Київщини

Гуманітарна допомога для мешканців Фастівського та Бучанського районів Київщини / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що гуманітарна ситуація у Київській області залишається непростою, дедалі більше людей повертаються до своїх домівок. Зокрема, до Бучанського району, який чи не найбільше постраждав від звірств і руйнувань з боку окупанта.

Фонд Ріната Ахметова передав 150 продуктових наборів для жителів села Берестянка, що розташоване у Бучанському районі області. Ще 850 наборів з продуктами першої необхідності були доставлені до Фастова та прилеглих населених пунктів.

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До складу продуктових наборів увійшли:

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 24,5 тисячі жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, шо з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн з них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.