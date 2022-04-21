Ще двом регіонам протягнули руку допомоги – що і де отримали українці

Які населені пункти отримали допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

1600 наборів гуманітарної допомоги надійшло до Лозуватської, Глеюватської, Широківської, Карпівської, Новолатівської та Петрівської територіальних громад Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Допомога надійшла в рамках проєкту "Рятуємо життя", що реалізується Групою Метінвест та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

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Набори отримають соціально незахищені категорії населення, серед яких багатодітні сім’ї, одинокі матері, діти з інвалідністю, а також вимушені переселенці та родини, які постраждали від війни.

До гуманітарних наборів увійшли харчові продукти тривалого зберігання: каші, макарони, консерви, згущене молоко, олія, цукор та борошно. Склад рекомендований ВООЗ з огляду на його енергетичну цінність.

Криворізький розподільчий центр Метінвесту найближчим часом планує передати до військової адміністрації Кривого Рогу та територіальних громад ще понад 14 тис продовольчих наборів.

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"На ЦГЗК формуємо та відвантажуємо продуктові набори для міста та інших громад, для тих людей, хто сьогодні найбільше потребує допомоги. Працюємо разом з військовою адміністрацією, керівниками тергромад – формуємо потребу, вирішуємо логістичні питання. Окрім того, волонтери криворізьких підприємств Метінвесту від початку війни зібрали понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Це теплий одяг, ковдри та постільна білизна, ліки, засоби гігієни, продукти та питна вода. Усе передаємо до районних гуманітарних штабів", – розповів Дмитро Шевчик, генеральний директор Центрального ГЗК.

Нагадаємо, що мета проєкту "Рятуємо життя" – запобігання гуманітарній катастрофі. Для цього бізнеси SCM разом з міжнародними партнерами організували закупівлю, доставку та передачу містам їжі, води й товарів першої необхідності.

"Сьогодні" також писали, як працює Центр реабілітації та реінтеграції у Запоріжжі, та розповідали про онлайн-музей пам'яті "Голоси Мирних".