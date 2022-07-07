Енергетична стратегія України має враховувати потреби Євросоюзу, – гендиректор ДТЕК

Енергетика України має бути чистою, технологічною, орієнтованою на Європу, заявив Максим Тимченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має розробляти енергетичну стратегію, яка повинна враховувати потреби Європейського Союзу.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

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"У нас має зʼявитися план, big idea, де ми бачимо нашу енергетику. Принципово, щоб вона була чистою, технологічною, орієнтованою на Європу. Ми маємо розробляти свою енергетичну стратегію з урахуванням потреб ЄС", – сказав він.

Тімченко додав, що це має відбуватися завдяки залученню приватних інвестицій, щоб за неї не платив споживач та не бралися кошти із держбюджету.

"На мою думку, залучення приватних інвестицій – це найбільш сприятлива ідея", – підкреслив він, зазначивши, що ДТЕК як інвестор братиме участь одним з перших у таких проєктах.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК в інтерв’ю українському Forbes зазначив, що експорт українських енергоресурсів до Європи дозволить Україні залучати додаткові кошти, а також може стати одним з фундаментів післявоєнного відновлення країни.