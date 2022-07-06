ЕВА не підтримує підвищення тарифів на залізничні перевезення

Укрзалізниця підвищує тарифи на залізничні перевезення вантажів Україною на 70% / Фото: Колаж: Сьогодні,

Європейська Бізнес Асоціація від імені бізнесу категорично не підтримує рішення Міністерства інфраструктури України, відповідно до якого тарифи на залізничні перевезення вантажів у межах України та пов’язані з ними послуги збільшуються на 70% (наказ "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги" №441). Про це йдеться в офіційній заяві асоціації.

"Безумовно, Укрзалізниця, як і решта індустрій та галузей зазнала суттєвих збитків внаслідок військових дій та потребує фінансової підтримки. Проте, компенсацію цих збитків не може бути покладено лише на бізнес – адже зараз складно усім, і втрати є у всіх", – заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Так, наприклад, за час війни експорт з України скоротився більше ніж на половину, логістичні шляхи та ланцюги постачання є пошкодженими. Крім того, завантаженість підприємств значно впала з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ і, на переконання компаній-членів асоціації, підняття залізничних вантажних тарифів потенційно може обумовити колапс ключових індустрій, а відтак і вкрай негативно вплинути на економіку України в цілому. Тому важливим є пошук додаткових джерел фінансування, у тому числі для цілей відновлення пошкодженої/зруйнованої інфраструктури, наприклад, міжнародної фінансової та технічної допомоги, кредитів тощо, аби не покладати все навантаження на бізнес.

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Із блокуванням портів вантажопотік переорієнтувався в напрямку західних прикордонних переходів, у зв’язку із чим вартість логістики значно зросла, адже відстань транспортування до портів ЄС збільшилася у рази. Отже, на думку експертів асоціації, підвищення залізничних тарифів сприятиме зупинці працюючих підприємств в Україні (які зараз сплачують податки, забезпечують робочі місця та надають допомогу сектору оборони).

Більше того, залізничні тарифи для таких чутливих вантажів як вугілля, цемент, руда, добрива з 1 січня 2022 року вже зросли на 42% в порівнянні з початком 2021 року, що призведе до щонайменше 2,9 млрд грн додаткових транспортних витрат до кінця 2022 року. І подальше підвищення тарифів створює ризик зупинки економічної діяльності підприємств, адже перевезення певних вантажів залізницею стане нерентабельним для вантажовласників, що у кінцевому підсумку обумовить зменшення вантажної бази. Тобто фактично підвищення тарифів може не вирішити питання дефіциту коштів Укрзалізниці.

Окрім того, слід взяти до уваги існуючі суттєві проблеми із вивезенням продукції. Так, за інформацією представників бізнесу, черга з вагонів на прикордонних переходах складає близько 40 тис. вагонів, а 21% вантажів, які очікують на перетин кордону, було відвантажено більше ніж 30 діб тому і станом на дату формування цієї позиції досі очікують своєї передачі. В результаті збільшується обіг вагону більш ніж удвічі, а по деяким прикордонним переходам – втричі, що призводить до ще більших додаткових витрат вантажовідправників. Таке довготривале очікування на кордонах значно ускладнює вивіз продукції підприємств та несе негативні наслідки для економіки України. На жаль, заявлений потенціал пропуску через західні прикордонні переходи у 3,4 тис. вагонів на добу не виконується. А суттєві проблеми з перевезеннями спостерігаються також у внутрішньому сполученні.

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Якщо говорити про конкретні індустрії, то, до прикладу, через заблоковані порти аграрії вимушено спрямували свої експортні потоки через західні кордони Україні, натомість отримавши дорожчу і набагато повільнішу логістику. Водночас, наразі увесь світ говорить щодо відновлення забезпечення продовольством глобальних ринків з боку України – тож важливим є сприяння створенню найкращих умов для забезпечення аграрною продукцією (зерновими, олією тощо). На жаль, рішення щодо тарифів цьому навряд буде сприяти.

Крім того, підвищення тарифів може призвести і до зупинки підприємств вугільної галузі, зокрема, 40% працюючих шахт будуть змушені зупинити видобуток через підвищення собівартості виробництва та транспортування продукції. Внаслідок зупинки шахт буде виведено в простій/скорочено приблизно 7,6 тис. працівників, знизяться податкові надходження до бюджетів різних рівнів. А це матиме вплив і на енергетичну галузь. Зокрема, при відсутності достатнього обсягу вугілля на складах ТЕС під ризиком може опинитися стабільне проходження осінньо-зимового опалювального сезону 2022-2023 років.

Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, голови ДРС України Олексія Кучера, голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської, міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна із закликом скасувати наказ, яким передбачається підвищення тарифів. Більше того, запровадити мораторій на підвищення тарифів на час дії воєнного стану та на 12 місяців після його завершення.