ДТЕК зустрічає чергові два "Панамакси" з 150 тис. т американського вугілля

Компанія вже імпортувала морем майже 200 тис. т вугілля / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього тижня ДТЕК Енерго зустрічає чергові два судна класу "Панамакс" з імпортним паливом. Вже завтра перше судно із 75 тис. т вугілля, походженням із Колумбії, прибуває в порт "Чорноморськ". Друге, із 72 тис. т палива із США, буде пришвартовано в порту "ТІС" на вихідних. Вугілля із п’ятого і шостого "Панамакса" поповнять склади ТЕС ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Енерго.

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"ДТЕК Енерго продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. На додачу до чотирьох "Панамаксів" з імпортним вугіллям, які вже прибули, повністю відвантажені або зараз прямують на українські ТЕС, ми зустрічаємо ще два судна. Загальний обсяг нових поставок складає майже 150 тисяч тон. Окрім цього, компанія домовилась про додатковий дев’ятий "Панамакс". Імпортоване компанією паливо на додачу до власного видобутку на наших шахтах має допомогти нашим ТЕС нормально пройти опалювальний сезон та підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики", – йдеться у повідомленні прес-служби.

У ДТЕК відмітили, що компанія збільшила загальну кількість поставок вугілля морем до 9 суден із близько 618 тис. т вугілля для потреб українських ТЕС. Як відомо, перше судно, законтрактоване ДТЕК для потреб державних ТЕС "Центренерго", прибуло в Україну 20 листопада. Другий, третій та четвертий "Панамакси", для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, прибули 5, 16 та 17 грудня.

За інформацією прес-служби з початку грудня компанія вже імпортувала морем майже 200 тис. т вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією загалом законтрактовано понад 1 млн т імпортного палива. Також компанія продовжує нарощувати видобуток українського вугілля – лише у листопаді на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 1,5 млн т вугілля марки "Г", а за 11 місяців шахтарі компанії видобули понад 15,2 млн т вугілля.

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Згідно даних НЕК "Укренерго", станом на 11.20 год 23 грудня з усіх працюючих в енергосистемі 43 блоків ТЕС і ТЕЦ працює лише 5,5 енергоблоків ТЕС державної "Центренерго", 0,5 блока ТЕС "Донбасенерго" та 32 блоки ТЕС ДТЕК Енерго.

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