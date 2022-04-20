ДТЕК розширив ініціативу із адаптації дітей-переселенців – хто може скористатися

Компанія ДТЕК Енерго розширила географію соціального проєкту з адаптації дітей-переселенців, що вимушені покинути свої домівки через війну. Відтепер її можливостями можуть скористатися не лише дітлахи на Івано-Франківщині, але й на Вінниччині, повідомили в компанії.

У місті Ладижин Клуб підприємців спільно з міською радою, Агенцією місцевого економічного розвитку та за фінансової підтримки ДТЕК Енерго розпочинає проєкт "Дитяча посмішка".

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Метою ініціативи є соціальна адаптація дітей-переселенців, допомога їм у пошуку нових друзів. В її рамках будуть проводитися різноманітні творчі майстерні, заняття з аплікацій, малювання, писанкарства, навчальні лекції тощо. До проведення занять будуть долучені професійні педагоги. Сьогодні вже відбувся перший захід.

Очікується, що участь у проєкті візьмуть близько 300 дітей-переселенців.

Раніше ДТЕК Енерго підтримав ініціативу із адаптації дітей-переселенців у місті Бурштин, що на Франківщині. Там планується залучити до проєкту 1600 дітей.