ДТЕК планує через суд стягнути з Росії кошти для відновлення зруйнованої інфраструктури

Росія руйнує енергетичні підприємства та інфраструктуру України / Фото: Колаж: Сьогодні
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова готує позови проти Росії для компенсації збитків, спричинених українській інфраструктурі внаслідок воєнної агресії.
Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню Forbes.
"Ми активно співпрацюємо з керівництвом України. Зараз опрацьовується законодавча база, щоб можна було запустити ці процеси. Наша мета не судитися, щоб судитися. Ми хочемо виграти суд, отримати кошти та інвестувати їх у відновлення підприємств та інфраструктури України", – сказав він.
Кошти, стягнуті з країни-агресора, підуть на відновлення зруйнованої війною інфраструктури.
За словами Тімченка, наразі продовжується формування доказової бази, а восени почнуться більш активні юридичні дії.
Нагадаємо, в кінці червня бізнесмен Рінат Ахметов подав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії щодо компенсації збитків за зруйновану інфраструктуру внаслідок злочинної воєнної агресії.