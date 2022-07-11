ДТЕК робить все можливе, щоб зберегти видобуток вугілля й газу на минулорічному рівні – гендиректор компанії

Максим Тимченко повідомив, що ДТЕК робить усе можливе, щоб зберегти видобуток вугілля на рівні 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК робить все можливе для того, щоб зберегти видобуток вугілля та газу на минулорічному рівні для енергобезпеки держави.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

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"Видобуток вугілля намагаємося зберегти на минулорічному рівні… Також робимо все можливе для того, щоб зберегти видобуток на минулорічному рівні", – сказав він.

Тімченко додав, що наразі головний пріоритет компанії – енергобезпека держави.

"Сьогодні головне в Україні – це енергобезпека. Ми видобуватимемо вугілля і вироблятимемо теплову електроенергію стільки, скільки це буде потрібно державі з точки зору енергетичної безпеки. Наразі це пріоритетне завдання" – наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022–2023 року буде найскладнішим за весь час незалежності України.