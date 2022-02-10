Для здоров'я та краси: найкращі поради для подарунка на День святого Валентина

Що подарувати на День Святого Валентина / Фото: Колаж: Сьогодні

Для зручності вибору ми розділили запропоновані подарунки на чотири категорії, у кожній з них наведено варіанти, які годяться і жінці, і чоловікові.

СПОРТ І ЗДОРОВ'Я

Прислів'я стверджує: "Здоров'я не купиш". Але його можна подарувати. Смарт-годинник не тільки допомагає стежити за вашим самопочуттям, але й дає поради, аналізує ваш спосіб життя. Тому в сучасних реаліях це майже предмет першої необхідності.

Смарт-годинник Amazfit GTR 3 (4499 грн)

Модель Amazfit GTR 3 виготовлена з легкого та міцного авіаційного алюмінію й оснащена AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1,39 дюйма HD-якості.

Дуже зручно, що дисплей можна персоналізувати за допомогою 150 різних циферблатів. Фактично ви можете міняти картинку на екрані під свій настрій чи не щоденно.

Можна додати анімовані циферблати. Наприклад, ніжно-рожевий Paper Love символізує щире кохання, а елегантний Digital Rainbow створений для романтичного настрою.

Смарт-годинник Amazfit може стати особливо приємним сюрпризом, якщо на ньому буде персональний циферблат, перш ніж він буде вручений. Наприклад, можна завантажити одну з ваших улюблених фотографій як тло, щоб зробити подарунок для коханої людини ще більш унікальним і бажаним.

До того ж дизайн смарт-годинника такий, що носити його можна як з класичним костюмом, так і зі зручним худі. Отже, модель GTR 3 пасуватиме і бізнесмену, і студенту.

Від однієї зарядки GTR 3 може працювати до трьох тижнів в економному режимі завдяки акумулятору на 450 мА · год.

Але найголовніша фішка – це широкий арсенал функцій для фітнесу та здорового способу життя. Ось основні налаштування GTR 3:

вимірювання відразу кількох показників здоров'я в одне натискання: рівня насиченості крові киснем, рівня стресу, частоти серцевого ритму та дихання. Можна відстежувати пульс навіть під час плавання чи тренування у залі;

щотижневий звіт про самопочуття на підставі даних про фізичну активність (PAI);

функція моніторингу сну та частоти дихання під час сну, а також рекомендації щодо поліпшення звичок, пов'язаних зі сном;

трекінг менструального циклу:

GPS, що відстежує ваше місцеперебування за допомогою п'яти супутникових систем, чітке визначення маршруту та відстані до фінішу;

система Virtual Pacer, що допомагає підтримувати темп бігу та оптимізувати прогрес за допомогою алгоритму PeakBeats;

понад 150 спортивних режимів і розумне розпізнавання 8 видів спортивного навантаження;

водонепроникність (5 АТМ) на глибині до 50 метрів, тож можна не знімати смарт-годинник під час прийняття душу або плавання;

функція регулярних повідомлень, що нагадує про фізичну активність, гідробаланс тощо.

Також зручно, що смарт-годинник від Amazfit сумісний з Android- та iOS-пристроями, тому можна синхронізувати дані з Apple Health, Google Fit, Strava, Relive, Runkeeper та TrainingPeaks.

Спеціально до Дня святого Валентина на смарт-годинник Amazfit GTR 3 є знижка. До 14 лютого модель коштуватиме 4499 грн замість 4999 грн. Придбати її можна за цим посиланням.

Смарт-годинник Amazfit Bip U (1399 грн)

Модель Bip U, напевно, більше пасуватиме дівчатам, адже вона більш компактна і чимось нагадує Apple Watch, лише разів у 10 дешевша. Але і на чоловічій руці вона не видаватиметься стороннім предметом завдяки своєму стильному дизайну. У цьому особливість смарт-годинника.

Amazfit Bip U має кольоровий 1,43-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 320 х 302, завдяки якому зображення залишається чітким та яскравим навіть на сонці. Користувачеві доступно 50 циферблатів, а ще можна розміщувати як заставку свої фотографії.

До речі, модуль циферблату можна персоналізувати за власним бажанням. Тобто ви можете винести на головний екран ті дані, які вам потрібні.

Батарея на 230 мА · год допомагає Bip U тримати заряд до 9 днів у стандартному режимі та до 5 у режимі інтенсивного використання.

Як і GTR 3, Bip U має широкий набір функцій для здорового способу життя. Годинник може відстежувати фази сну, пульс, серцебиття, насиченість крові киснем, рівень стресу і попереджати, якщо якийсь із показників виходить за норму.

А ще ви щотижня отримуватимете звіт про стан вашого здоров'я на основі системи PAI. Дослідження показало, що за підтримки PAI на рівні вище 100 знижується ризик смерті від серцево-судинних захворювань та збільшується середня тривалість життя.

Годинник підтримує понад 60 спортивних режимів. Крім звичних бігу, плавання, велотренажера, можна знайти досить екзотичні танець живота, зумбу, сквер-данс і навіть йогу з полюванням і риболовлею.

Bip U водонепроникний при зануренні на глибину до 50 метрів. Отже, в них сміливо можна плавати в басейні.

Як і щодо старшої моделі, на Bip U спеціально до Дня святого Валентина чинна знижка. До 14 лютого годинник коштуватиме 1399 грн замість 1599 грн. Придбати Bip U можна за цим посиланням.

РОЗВАГИ

Бездротові навушники Xiaomi redmi buds 3 pro (1584 грн)

На ринку дуже багато різних бездротових навушників, але одні відлякують ціною, інші – маловідомим брендом. Чудовою альтернативою стануть Xiaomi Redmi Bud 3 pro. Вони відрізняються прийнятним цінником і відомим брендом.

Але на цьому їх переваги не закінчуються. У Redmi buds 3 pro знаменитий звук та зручний форм-фактор, завдяки чому вони міцно тримаються у вусі та забезпечують чудову звукоізоляцію. До речі, користувачі пишуть, що саме таку форму краще заховати під зимову шапку.

Модель має технологію подвійного активного шумозниження, що дає змогу знизити навколишній шум до 98%.

А кейс, що входить до комплекту, діє як резервний акумулятор, забезпечуючи додаткове живлення для навушників, тому час використання гарнітури досягає приблизно 28 годин.

Портативна колонка JBL Flip 6 (3999 грн)

Зайвий раз представляти портативну колонку не потрібно. Це незамінний девайс для літнього відпочинку на природі, але його можна використовувати під час занять у тренажерному залі.

Колонка JBL Flip 6 із захистом від води та пилу працює від акумулятора до 12 годин і має потужний звук.

До речі, за якісний звук відповідають подвійні пасивні радіатори, що дають глибокий бас, низькочастотний динамік та окремий твітер для кращого відтворення високих частот.

Flip 6 підтримує сумісність з Android- та iOS-пристроями, а також може під'єднуватися відразу до кількох джерел через Bluetooth. А за допомогою функції PartyBoost можна поєднати кілька колонок і отримати неймовірно об'ємний звук.

Бонус – дев'ять різних кольорів! Напевно можна підібрати під свій стиль.

СМАЧНО І КОРИСНО

Гриль Tefal OptiGrill (5999 грн)

Незамінна річ у вашій кухні, якщо ви любите барбекю, але не завжди можна вибратися на природу. А за допомогою гриля можна робити стейки та шашлик не виходячи з дому!

TEFAL OptiGrill має шість програм для приготування різних страв: гамбургер, птиця, тости, ковбаси, червоне м'ясо, риба. Крім того, можна задавати будь-яку температуру за допомогою ручного режиму.

Звичайно ж, фішкою моделі є індикатор прожарювання м'яса. Гриль визначить товщину та в процесі приготування просигналізує вам, наскільки готовий ваш стейк. А ви вже виберете, хочете сьогодні medium rare чи well done.

Знімні пластини мають антипригарне покриття, тому не потрібно використовувати для смаженні масло, а це ще один крок до корисної їжі.

Мультипіч Gorenje AF1409DB (2499 грн)

Цей кухонний девайс точно придасться господаркам, які люблять побалувати себе смачною та здоровою їжею.

Крім роботи в режимі фритюрниці, мультипіч Gorenje вміє випікати солодкі десерти і навіть смажити горіхи. Вона має дев'ять автоматичних програм. Можна регулювати температуру і вручну в діапазоні 80-200 °C.

Величезний плюс – можливість отримати апетитну скоринку з мінімальним використанням олії. Для приготування страви знадобиться лише 5 мл олії. Тому їжа, приготовлена в мультипечі, набагато корисніша.

КРАСА

Тример Philips Series 5000 (1499 грн)

Щоб стежити за своєю зовнішністю, необов'язково кілька разів на тиждень навідуватись у барбершоп. Тример Philips Series 5000 – це цілий комплекс для підстригання волосся на обличчі, голові та тілі.

Тример Philips має шість ударостійких гребенів різної висоти – від 1 мм до 16 мм. Також у комплекті є насадка для вух і носа та мінітример для рівняння контуру або вирізнення деталей бороди.

За його допомогою можна не тільки дати лад бороді, а й підстригтися в домашніх умовах. А водонепроникність – це запорука використання тримера навіть у душі.

Автостайлер Philips MoistureProtect BHB878/00 (3819 грн)

Всього за пів години ви зможете отримати салонну зачіску просто в себе вдома. Для цього вам не потрібно мучитися з бігудями або плойкою, яка до того ж може пересушити волосся – і тоді ви ризикуєте отримаєте не гарну зачіску, а копицю сіна на голові.

Автостайлер Philips MoistureProtect має інтелектуальну систему завивки, завдяки чому кожне пасмо завивається окремо. Ви можете вибрати одне з 27 налаштувань – від м'яких хвиль до пружних кучерів.

А спеціальна технологія контролює та підбирає оптимальну температуру для блиску і підтримання природного рівня вологи волосся, тому воно завжди буде захищене від перегріву.