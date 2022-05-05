Лікарні Кам'янского отримали медикаментів на 10 мільйонів гривень – Липпа

Підприємство "Каметсталь" передало медустановам міста Кам'янське ліки та хірургічні засоби / Фото: Колаж: Сьогодні, facebook/kametstal

Підприємство "Каметсталь" групи "Метінвест" вже передало медичним закладам міста Кам'янське ліків на суму 10 мільйонів гривень. Про це розповів генеральний директор підприємства Дмитро Липпа.

"Вчора я передав чергову частину медикаментів – на цей раз ми надали у тому числі спеціалізовані хірургічні засоби, такі як металеві пластини. Таким чином, наша допомога лікарням сягнула уже 10 мільйонів гривень. Таку допомогу ми надаємо у всіх містах нашої присутності – у Запоріжжі, Кривому Розі, Покровську, Мирнограді та Павлограді лікарні забезпечені медикаментами, і це надзвичайно важливо, адже багато переселенців, які прибувають до міст, мають поранення", – розповів Липпа.

Також, за його словами, підприємство продовжує працевлаштовувати співробітників "Метінвест", які виїжджають із Маріуполя та Авдіївки.

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"Наразі на нашому підприємстві відкрито близько 600 вакансій. Ми працевлаштували вже 180 людей, на розгляді – ще 150, тож до кінця тижня ми влаштуємо на роботу 300 людей. А це – не тільки працівники, але й їхні сім'ї, які отримують можливість будувати життя", – пояснив він.

Крім роботи, вимушених переселенців також забезпечують житлом: у облаштуванні людей беруть активну участь і місцева влада, і бізнес.

"Ми облаштовуємо людей на наших базах відпочинку – близько 550 людей живе на потужностях "Каметсталі". У місті ж переселенців уже понад 12 тисяч", – говорить Липпа.

Як відомо, компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського за 70 днів війни спрямувала 1,2 мільярди гривень на допомогу Україні та українцям. Так, компанія закуповує продукти харчування для громадян, надає засоби захисту для української армії та ТрО – 100 тисяч бронежилетів, каски, аптечки, а також допомагає місцевій владі зводити укріплення та облаштовувати бомбосховища.