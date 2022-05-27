Понад 1000 тонн кисню передали лікарням підприємства Метінвест

Підприємства "Метінвест" продовжують постачати кисень до медзакладів України / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри війну, підприємства "Метінвест" продовжують постачати кисень до медустанов України. З початку 2022 року металурги виробили й відвантажили 1004 тонни для лікування хворих на COVID-19 та інших киснезалежних пацієнтів.

До початку війни кисень до медичних закладів відвантажували меткомбінат ім. Ілліча, Азовсталь, Каметсталь і Запоріжсталь. Поставки охоплювали 17 регіонів України. Проте з 24 лютого, через вимушену гарячу консервацію виробництв, все навантаження лягло на Каметсталь: у березні комбінат виробив і передав 40 тонн кисню. Проте Запоріжсталь відновила роботу, і приєдналася до цього життєво важливого виробництва.

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"Рівно рік минув з моменту, коли Запоріжсталь отримав ліцензію на виробництво кисню для медичних цілей. За цей час ми відвантажили понад 5 000 тонн кисню для порятунку життів людей по всій Україні. Як і раніше, сьогодні Запоріжсталь передає його лікарням безплатно, – підкреслює генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" також допомагає лікарням та воєнним госпіталям медикаментами та витратними матеріалами: всього від початку війни на ці цілі було спрямовано понад 60 мільйонів гривень. Також компанія передала бійцям на передову 25 тисяч аптечок та турнікетів.