Бізнес передасть українській армії 20 тис. турнікетів – для чого вони потрібні

Метінвест допомагає українській армії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Метінвест Ахметова та Новинського закупила та передала українським бійцям 20 тисяч турнікетів, які допоможуть зупинити кров та врятувати життя. Вісім тисяч вже отримали медики Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це розповів радник голови Київської обласної військової адміністрації Олег Матвієнко.

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"Ми запросили допомогу, бо була потреба в турнікетах у Збройних сил. Рінат Леонідович віднесся дуже серйозно до цього питання: швидко відреагували, закупили та передали. Сьогодні передаємо цей вантаж медичній службі Сухопутних військ", – розповів він.

Медики уточнюють: такі турнікети накладаються на відкриті ділянки верхніх та нижніх кінцівок і є дуже ефективними.

"Вони допомагають у найкоротші терміни зупинити кровотечу і врятувати життя. Їх дуже мало, ефективних – теж дуже мало, тому ці турнікети дуже нам допоможуть", – розповідає лікар.

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Нагадаємо, раніше Метінвест також закупив та передав бронесталі на близько 100 тисяч бронежилетів, а також тепловізори, каски та аптечки.

Також компанія закупила для українських лікарень медпрепарати на суму майже 9 мільйонів гривень. Список препаратів був узгоджений з МОЗ.