АТБ запустив національний проєкт збору гуманітарної допомоги для ЗСУ та ТРО

/ Фото: АТБ

Корпорація АТБ запустила національний проєкт збору гуманітарної допомоги продуктами харчування та товарами першої необхідності для потреб підрозділів ЗСУ та ТРО у магазинах власної торговельної мережі.

Тільки за перші дні реалізації проєкту було зібрано понад 8 тонн необхідних товарів та продуктів харчування.

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На сьогодні майже у кожному, а незабаром у всіх діючих магазинах торговельної мережі "АТБ", сформован відповідний пункт збору гуманітарної допомоги, який координує та передає підрозділам ЗСУ й ТРО необхідні продукти, товари, медичні засоби та засоби екіпіровки.

Кожен українець відтепер може внести свій вклад у обороноздатність нашої країни, надавши необхідну допомогу у найближчому діючому магазині "АТБ".

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Перелік діючих магазинів можна подивитися тут:

https://www.atbmarket.com/uk/news/novosti-seti/perelik-pracyuyuchih-magaziniv-merezhi-atb

Інформація щодо переліку необхідної допомоги та порядку її передачі розташована на вході до магазину.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності на суму понад 50 мільйонів гривень.

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Основні зусилля компанії спрямовані на надання допомоги мирним жителям під час евакуаційних заходів, населенню у містах прямих бойових зіткнень, медичним установам та дитячім лікарням, волонтерським організаціям та рухам, місцям тимчасового знаходження переселенців.

Для підтримки обороноздатності країни корпорацією АТБ перераховано до держбюджету 100 мільйонів гривень авансового податкового платежу.

З початку війни вся велика команда корпорації АТБ працює у посиленому режимі 24/7. Робить все можливе, щоби максимально забезпечити населення країни продуктами харчування та товарами першої необхідності.

Тримаємо стрій!

Все буде Україна!