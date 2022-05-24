90 днів війни: Фонд Ріната Ахметова надає гуманітарну та психологічну допомогу жителям України

Фонд передає медикаменти лікарням та надає психологічну допомогу мешканцям України / Фото: Колаж: Сьогодні

Три місяці тому Росія розпочала повномасштабну війну на нашій землі. Україна продовжує боротьбу, щодня наближаючи перемогу. Увесь цей час Фонд Ріната Ахметова концентрує свої ресурси на допомозі найвразливішим категоріям населення та вимушеним переселенцям.

За 90 днів війни Фонд передав для жителів України більш ніж 580 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і більш ніж 185 тисяч продуктових наборів. Загалом гуманітарна допомога від Фонду охопила понад 1,106 мільйона людей.

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За цей час на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова надійшло понад 24 тисячі звернень.

Фонд також надає психологічну підтримку вимушеним переселенцям з регіонів бойових дій: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, відкрилися точки у Львові та Ужгороді. З 24 лютого 2022 року психологічну допомогу надано понад 1300 особам.

Музей "Голоси Мирних"‎ Фонду Ріната Ахметова збирає наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України, починаючи із 2014 року. Архів музею налічує вже понад 15 тисяч історій з перших вуст.

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Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Більш ніж 1 мільйон з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.